La ATP advierte a Kyrgios con una posible sanción de 16 semanas

El tenista australiano Nick Kyrgios se arriesga a estar 16 semanas sin jugar si vuelve a tener un comportamiento antideportivo en los próximos seis meses, según anunció este jueves la ATP tras concluir su investigación por lo sucedido durante el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos).

El de Canberra volvió a ser protagonista por sus malos modos en el torneo de la gira estadounidense durante su duelo en segunda ronda ante el ruso Karen Kachanov, en el que rompió dos raquetas e insultó al juez de silla.

«La ATP ha concluido su investigación relativa a Nick Kyrgios y que inició tras su segundo partido en el Masters 1000 de Cincinnati en el que fue multado con 113.000 dólares (113.300 euros). La investigación ha determinado que Kyrgios cometió 'Comportamiento Agravado' en la disposición del Código de la ATP», señaló la asociación, que consideró que el tenista cometió «abuso verbal».

Para el organismo, esta infracción le supondrá a Kyrgios «una multa de 25.000 dólares (23.000 euros), una suspensión de 16 semanas ATP y un periodo de prueba de seis meses a partir del próximo lunes tras la aceptación de los términos de esta resolución».

De este modo, y tal como apuntó la ATP, «tanto la multa como la suspensión se posponen» hasta que el australiano «cumpla» con una serie de condiciones que se aplicarán en sus partidos del circuito profesional o Challenger «durante el período de prueba de seis meses».

Así, Kyrgios deberá evitar más infracciones del Código de la ATP relacionadas con abuso verbal o físico a «jueces, espectadores o cualquier persona en la pista», tener conductas antideportivas tales como «escupir» hacia los jueces, o gestos groseros visibles hacia un juez.

Además, deberá seguir con «apoyo continuo de un entrenador mental mientras compite en los eventos del ATP Tour» y tendrá que «buscar apoyo adicional durante noviembre-diciembre de un profesional especializado en el manejo del comportamiento».

«La multa y la suspensión de 16 semanas se levantarán al final del período de prueba de seis meses, siempre que se cumplan las condiciones anteriores. Cualquier apelación por parte de Nick Kyrgios debe presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la resolución de este jueves», sentenció la ATP que, por el contrario, confirmó que no sancionará al jugador por sus acciones en el US Open.

Por otro lado, Kyrgios confirmó este jueves que no competirá más en el resto de la gira asiática después de darse de baja en el torneo de Pekín y el Masters 1.000 de Shanghai al agravarse su lesión en el hombro que se produjo durante el torneo de Zhuhai.

Unfortunately a collarbone injury I sustained at Laver Cup has escalated and has forced me to pull out of the Asian swing, I’ll be heading back to Australia to rest and recover. See you all soon 🙏🏽❤️