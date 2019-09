Jaume Munar busca el título en Sevilla

El tenista mallorquín Jaume Munar y el malagueño Alejandro Davidovich disputan este domingo (19:30) la final de la LVII Copa Sevilla, torneo valedero para el circuito Challenger ATP, tras eliminar este sábado en semifinales, respectivamente, al valenciano Carlos Taberner y al italiano Salvatore Caruso.

Munar, una de las más firmes promesas del tenis nacional, hizo valer su condición de primer cabeza de serie frente a un Taberner superado por la velocidad de bola de su rival en un primer set que perdió por 6-1 y, aunque resistió mejor al inicio de la segunda manga, entregó un 'break' en el sexto juego del segundo (6-4).

What a treat for the home crowd in Sevilla. A total of 1500 spectators witness @jamunar_38 & @alexdavidovich1 set an all-🇪🇦 final on the famous yellow clay.@CopaSevilla2019 pic.twitter.com/y8N9nvuIXl