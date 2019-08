El trofeu Ciutat de Palma femenino, en peligro

El Trofeu Ciutat de Palma de voleibol femenino se encuentra en una situación complicada. El JS Hotels Cide trasladó, en una primera reunión con el instituto municipal de deportes, su intención de seguir colaborando con ellos y mantener activo y con éxito el trofeo, al igual que en la pasada legislatura.

El torneo que estaba previsto para disputarse los días 28 y 29 de septiembre, ya sufrió el primer varapalo al no poder usar el Palau Municipal d’Esports Son Moix, tras comprobar que se le daba prioridad a los otros acontecimientos de los equipos masculinos que allí residen. En posteriores reuniones se decidió disputar el evento al Polideportivo Germans Escalas.

Pero un nuevo escollo ha surgido en las últimas fechas, si ya de por sí era complicada la organización por producirse justo en la transición de legislaturas y cuando el viejo consistorio daba paso al nuevo. A día de hoy el Ajuntament de Palma no ha encontrado los apoyos necesarios para llevar el trofeo adelante.

Con cuatro trofeos Ciutat de Palma confirmados, incluso uno de ellos ya disputado, el de fútbol, y tres por jugarse, el del Palma Futsal, el del B the travel brand Mallorca Palma de Basket y el del Urbia Palma de Voleibol, tan solo corre peligro de no disputarse el Trofeo Ciutat de Palma de voleibol femenino. Demostrando una vez más que el deporte masculino domina el panorama deportivo de las islas, y por mucho que las instituciones quieran ponerle parches, sus diversas políticas no dan los frutos deseados.

El único equipo en la ciudad de Palma de deporte colectivo que juega en la segunda división del voleibol estatal, afronta temporada tras temporada la dificultad añadida de no ser reconocido suficientemente en su labor tanto social como deportiva con más de 45 años de historia y de trabajo duro en pro del deporte femenino.

Desde la entidad blaqui-roja se sigue trabajando para poder desencallar la difícil situación y encontrar los apoyos necesarios para disputar el trofeo finalmente, ya que además estos partidos son los únicos que tendrá ocasión de disputar el cuadro colegial como preparación antes del inicio oficial de liga.