El 'Estrella Damm' conquista su tercera Copa del Rey Mapfre

El barco DK46 'Estrella Damm', patroneado por el olímpico canario Luis Martínez Doreste (CN El Balís/RCM Punta Umbría), se proclamó este sábado vencedor de la clase reina (ORC1) de la Copa del Rey-Mapfre de vela, en la que compitieron 1.500 regatistas a bordo de 139 embarcaciones, de 26 países.

La tercera Copa del Rey-Mapfre conquistada por el 'Estrella Damm' (1998, 2018 y 2019), segunda consecutiva, consagra el dominio abrumador de la embarcación en la fase final de la regata tras imponerse en todas las mangas disputadas.

Otros diez barcos, en otras tantas clases, también se han coronado en la Bahía de Palma: 'Oman Air' (GC 32), 'Cannonball' (Mallorca Sotheby's IRC), 'El Carmen- Elite Sails' (BMW ORC 2), 'L'Immens LaPlaza Assessors' (BMW ORC 3), 'Team Visión Future' (BMW ORC 0), 'Cuordileone' (Club Swan 50), 'Grupo Garatu' (Herbalife Nutrition J-80), Federación Balear de Vela (Purobeach Women's Cup), 'Porrón IX' (Swan 45) y 'Natalia' (Mallorca Sotheby's Club Swan).

El 'Aifos 500' del rey Felipe VI, por su parte, acabó la competición de la clase Club Swan 50 en el quinto lugar.

Una de las claves del éxito del 'Estrella Damm' fue la gran experiencia de los integrantes de su tripulación, que acumulan varias Copas del Rey en sus respectivos palmarés, empezando por Martínez Doreste, vencedor de la regata mallorquina en 2016 al mando del 'Maserati'.

El barco, de 14,10 metros de eslora, fue de menos a más a lo largo de los seis días de competición. Se mantuvo arriba tras el dominio inicial del otro gran favorito, 'Rats On Fire' de Rayco Tabares, que acabó segundo, y resistió las acometidas de la embarcación argentina 'From Now On', de Hernán Mones, tercera, hasta llegar en plenitud de condiciones a los dos últimos dos días de regatas.

En la fase final el 'Estrella Damm' ganó las cuatro pruebas celebradas, un dominio aplastante que le llevó a alzar la Copa con diez puntos de diferencia sobre el 'Rats on Fire'.

En la regata exclusiva para regatistas femeninas, una de las novedades de la Copa del Rey Mapfre, se impuso la tripulación de la Federación Balear de Vela, con Helena Paz en la caña.

Entre los catamaranes «voladores» venció el 'Oman Air', superando a los dos grandes favoritos: el suizo 'Alinghi' de Arnau Psarofaghis y el austríaco 'Red Bull', de Roman Hagara.

El «Porrón IX», en la clase Swan 45, armado por Luis Senís y navegando bajo la grímpola del Real Club Náutico de Valencia, también ha conquistado la Copa del Rey Mapfre, título que no estaba en sus vitrinas.

Una de las novedades de la gran regata del Mediterráneo fue el estreno de un nuevo sistema de clasificación, que incluyó una serie clasificatoria y otra final para todas las clases a excepción de los GC32.