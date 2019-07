El IME planea ampliar el aforo de Son Moix

El Institut Municipal de l’Esport (IME) del Ajuntament de Palma tiene entre manos una idea que puede variar el aspecto de una de las instalaciones más emblemáticas de la Isla. Cort está estudiando la viabilidad de realizar una ampliación del aforo del Palau d’Esports de Son Moix con el fin de ubicarlo cerca de las cinco mil localidades. Un proyecto que, técnicamente, es viable, pero que precisa de una importante fuente de financiación. En ese aspecto se trabaja desde los despachos del Camí de la Vileta.

«Hay que estudiarlo, pero tenemos que luchar por intentar conseguir el dinero necesario para afrontar una obra de ese calado», comentaba el regidor d’Esports, Francisco Ducrós. De hecho, existe un proyecto para poder llevar a cabo esa ampliación de aforo, únicamente posible en los dos fondos dado que los laterales ya no poseen más margen de crecimiento y el espacio a pie de pista es mínimo.

«El objetivo es acercarse a las cinco mil localidades», añadía Ducrós, cuyo equipo de trabajo contempla diferentes vías para obtener la financiación necesaria con la que afrontar una reforma del Palau d’Esports que sería una de las obras más ambiciosas de la legislatura que acaba de arrancar.

El coste de los trabajos podría rondar el medio millón de euros y existen varias posibilidades para obtener el respaldo económico con el que encarar ese proyecto. Los ingresos procedentes del Impuesto del Turismo Sostenible, la Ley de Capitalidad o los presupuestos del Ajuntament de Palma para el próximo ejercicio, en 2020.

La ampliación del Palau d’Esports de Son Moix permitiría adelantarse a futuros acontecimientos, pero también colocaría al recinto de Ciutat en una mejor posición a la hora de organizar grandes eventos deportivos o de otra materia, pues en la actualidad, con unos 3.900 espectadores de capacidad en sus gradas, no estaría preparado para albergar según qué citas de calado estatal o internacional.

La necesidad de un mayor espacio es algo que han palpado los nuevos gestores del IME tras mantener contactos con los clubes que disputan sus competiciones oficiales en el Palau. Las elevadas entradas que registra el Palma Futsal a lo largo de la temporada, con diferentes llenos tanto en liga regular como en el playoff o en la Copa del Rey son una muestra.

Otro argumento que sustentaría esta iniciativa sería un posible ascenso del ‘B The Travel Brand Mallorca Palma’ a la Liga ACB de baloncesto, en la que se requiere de un aforo mínimo (5.000 localidades, todos sentados) que, en la actualidad, Son Moix no cumple. Si el IME decide seguir adelante con la reforma del Palau d’Esports, no habría problemas para cumplir con ese requisito, quedando pendientes otros asuntos técnicos que serían más fáciles de solventar si se produjera esa circunstancia, que el pasado curso acariciaron y persiguen de cara al próximo.

La complejidad del procedimiento administrativo y de los plazos sería el punto negativo de este proyecto, por lo que si fuera necesario, con el apoyo y la garantía del IME se podrían solicitar moratorias a las instituciones y entidades responsables de las competiciones, en el caso de la Liga ACB.

Con más de cuarenta años a sus espaldas y una reciente demodelación, Son Moix puede dar otro paso al frente para ser también un referente de futuro, como lo fue a finales de la década de los 70 e inicios de los 80 con su puesta en marcha como una instalación revolucionaria en nuestro país