Buen comienzo de Sergio García en el Open Británico

El golfista castellonense Sergio García, con una tarjeta con 68 golpes (-3), ha comenzado con buen pie su participación en la 148ª edición del Open Británico, que se disputa esta semana en el recorrido de Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

«Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien», dijo satisfecho García, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship.

Con un resultado final de tres bajo el par está a un solo golpe del líder provisional, el irlandés Shane Lowry, a falta de que salga al campo los grupos de la tarde.

«Lo único que puedes hacer es intentar leer y tirar el putt lo mejor posible, y luego tener la fortuna de que entre. Hoy he metido dos o tres putts muy buenos y también ha habido cuatro que creí que iban a entrar», dijo García, que se anotado tres birdies y un solo bogey en su primera ronda en Royal Portrush.

«Nos ha llovido un par de veces, no es que hayamos jugado en bermudas y sin viento. Nos ha caído algún chubasco, pero no me quejo en absoluto», comentó el castellonense sobre las condiciones climáticas relativamente benignas durante la mañana.

El grancanario Rafa Cabrera Bello no ha logrado beneficiarse del cielo despejado como García y ha terminado su vuelta escarpada con +2, después de cosechar seis bogeys, un doble bogey y seis birdies.

«Ha sido una vuelta sin duda muy movida. Es positivo haber conseguido sobrevivir el día después de tantos bogeys», dijo Cabrera Bello. «El día se ha puesto oscuro, pero he sido paciente y he confiado en que podía recuperar. Una vuelta que podía haber sido muy mala no ha sido demoledora», agregó el grancanario.

Mientras García y Cabrera Bello recobraban fuerzas para la segunda jornada, el barcelonés Adri Arnaus (+3), el cacereño Jorge Campillo (+4) y el malagueño Miguel Ángel Jiménez (+6) seguían en el campo, al que no todavía no habían salido a jugar los vascos Adrián Otaegui y Jon Rahm, uno de los favoritos a la victoria.