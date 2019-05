Muere Ashley Massaro, diva de la WWE, a los 39 años

La exluchadora de la WWE Ashley Massaro ha muerto a los 39 años de edad por causas que no están claras y que las autoridades investigan, aunque en principio no se trata de una muerte violenta, según han informado diversos medios norteamericanos en base a una información de la principal compañía de deporte de entrenimiento del mundo.

La también actriz y modelo debutó en 2005 en los rings de la lucha libre, donde tuvo un papel destacado participando incluso en eventos de importancia como Wrestlemania (2007 y 2008) hasta que finalizó su contrato, según anunció, porque su hija pequeña estaba enferma, aunque nunca descartó una eventual vuelta al cuadrilátero.

Massaro, neoyorquina de nacimiento y de ascendencia italiana e irlandesa, gozaba del cariño de los fans y acumulaba miles de seguidores en las redes sociales.

En su día fue portada de Playboy entre otras destacadas publicaciones y apareció en numerosos programas de televisión.

Hace apenas un día publicó en Twitter su último mensaje. En él incluía una fotografía en la que se podían apreciar numerosas cartas de admiradores y seguidores a las que la diva de la WWE se disponía a contestar.

Just answered a ton of fanmail so you guys should be receiving them soon! Love ya punx???????????? pic.twitter.com/U1B1FJEoXK