El tapón que impresionó al mismísimo LeBron James

Mike Miller lo consiguió todo en la NBA. Se puso dos veces el anillo de campeón, fue elegido mejor novato del año y proclamado el sexto mejor hombre del año, entre otros méritos. Ahora, el actual entrenador de los Memphis Tigers puede añadir un sueño más a su currículum: que su hijo haya sorprendido al mismísimo LeBron James.

James y Miller coincidieron en las pistas y guardan una buena relación. James aún recuerda su buena muñeca de tirador, aunque ahora sabe de buena tinta que su estirpe también se caracteriza por los saltos y el trabajo defensivo.

En este sentido, LeBron James se ha mostrado impresionado por el tapón que Mason Miller, el hijo de su excompañero, le dedicó a un rival en su último partido; una secuencia grabada en vídeo y muy difundida en las redes sociales, en parte por la difusión que el jugador de los Lakers le ha dado.

Yesssir!! More than just shooters in that household @MikeMiller_13!! They forget you was a leaper in your day too, I didn’t. Mason I see you nephew!! Sheesh ???????????????? https://t.co/rvbPKSTVwn