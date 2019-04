Jaume Munar avanza en el Conde de Godó

Jaume Munar ha accedido a la segunda ronda del Barcelona Open Banc Sabadell al superar al portugués Pedro Sousa en su primer compromiso. El tenista de Santanyí, que esta semana disfruta de su mejor ránking en la clasificación mundial al alcanzar el puesto 57, se impuso 2-6, 6-4 y 6-0 en un encuentro que se ha prolongado durante una hora y 48 minutos.

El mallorquín tuvo que remontar su choque ante Sousa; el portugués se puso pronto 3-0 arriba en un errático primer set en el que ambos tenistas enlazaron cinco roturas consecutivas y que Sousa finiquitó con su saque.

El de Santanyí, en cambio, se mostró mucho más fiable en el segundo parcial, donde después de desperdiciar tres pelotas de rotura no falló en la cuarta para empatar al resto la contienda. Jaume Munar finiquitó el tercer set con un 'rosco' para citarse con el estadounidense Frances Tiafoe, 30 del ranking ATP.

