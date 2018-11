Tòfol Castanyer no renovará su licencia con la Federación Balear

El gran referente e icono de las carreras de montaña en Balears y un exponente internacional ha tomado una de las decisiones más complicadas de su carrera. Tòfol Castanyer nunca se ha mordido la lengua y sus discrepancias con la gestión de los actuales rectores de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (FBME), le han llevado a, de cara a 2019, tener decidido no renovar con ellos su licencia federativa.

La pasada Cursa Vall de Sóller fue el detonante que elevó el descontento de Castanyer. «Tengo dos informes en los que se me acusa de provocar a los corredores en el briefing. Me reuní con los directores generales d’Esports y Medi Ambient. Con 46 años, la edad me da un sentido de ética y coherencia, no tengo que pasar por según qué cosas y el año que viene no me federaré por Balears, volveré a hacerlo, seguramente en el club en el que empecé, en Berga (Catalunya), en el Mountain Runners», aseguró Tòfol.