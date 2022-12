En el mundo del fútbol se han producido muchas declaraciones que han servido como aliciente para el equipo agraviado. Algunos entrenadores han aprovechado las paredes de la caseta para pegar recortes de prensa con frases del rival que sirvieran de acicate para los suyos y en el Mundial de Qatar 2022 uno de los episodios polémicos que pueden venir a colación en la final tienen como protagonista los cánticos que aficionados argentinos dedicaron a la selección francesa.

El domingo 18 de diciembre se coronará al próximo rey del planeta fútbol en la final que disputarán Argentina y Francia, cuyo enfrentamiento se calentó incluso antes de que la pelota empezara a rodar en la Copa del Mundo y de que ambos combinados ni siquiera contemplaran la posibilidad de verse las caras. Un programa del canal TyC del pasado 16 de noviembre realizó una conexión en directo con aficionados argentino en la calle y sus cánticos levantaron una gran polvareda en Francia por el contenido racista.

«Escuchen corran la bola juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es van a correr, son come travas como el p*** de Mbappé. Su vieja es nigeriana. Su viejo, camerunés. Pero en el documento... Nacionalidad: Francés», entonaron los seguidores de la Albiceleste mientras el periodista les reprendía con un «no, no, no» y alejaba a medias el micrófono para que no se escuchara un cánticos que se convirtió en viral. Además del racismo, el cántico también contiene tintes homófobos cuando hace referencia a la estrella de la selección francesa.

«Es una vergüenza absoluta, racismo desinhibido, ¿cómo es posible ver eso en 2022? ¿En serio?», publicó a continuación Media Parisen. L'Equipe exigió unas disculpas a la cadena que emitió el momento que en otros medios del país vecino fueron calificadas como «odiosas». El caso acabó cayendo en el olvido después de convertirse en una de las polémicas previas al Mundial que se encuentra ahora ante el episodio definitivo sobre el terreno de juego.