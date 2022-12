La aerolínea de bajo coste Ryanair, que vuela a Mallorca desde varias ciudades alemanas, se ha sumado a comentar desde sus redes sociales la eliminación de los equipos en el Mundial de Qatar. Si hace unos días publicaron una imagen que muestra al portero polaco Wojciech Szczesny, al francés Kylian Mbappé y un avión de Ryanair con el texto de «Viajando a Bélgica y Alemania», este martes llegó el turno de España.

En tono de burla, la compañía ha recurrido al 'meme' del elfo en el hombro para reírse de la eliminación de España del mundial. «You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for…», han escrito en Twitter junto con una imagen del equipo encima de un avión. La broma de la aerolínea se volvió viral en Twitter y ya acumula decenas de comentarios.

El 'meme' hace referencia a la tradición estadounidense de Elf on the Shelf. Se trata de un libro popular para niños, involucrando a un elfo que se coloca en diferentes puntos de las casas y supervisa a los niños antes de que Papá Noel llegue.

You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for… pic.twitter.com/FLVgV7oNd2 — Ryanair (@Ryanair) December 6, 2022

Aunque parece que ha sido bien recibida por sus seguidores, los comentarios de los aficionados van en su contra, ya que consideran que es un tema que no tiene que abarcar.