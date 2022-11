La 'Tri' hace historia a costa de la anfitriona

Ecuador se presentó en el Mundial de Qatar 2022 con la clara pretensión de hacer historia. No ha dejado pasar la primera oportunidad. De hecho, ya entrará en los anales como la primera selección que gana a un equipo anfitrión en un partido inaugural. Ningún equipo local a lo largo de la historia había sucumbido en el encuentro que abría el torneo cuando le tocó hacerlo. Tan solo Sudáfrica, ante México, concedió un empate (1-1).

Y ha tenido que ser Ecuador, en el choque inaugural de Qatar 2022, el primer Mundial en Oriente Medio y en un país árabe, el que ha hecho historia al apuntarse la victoria ante el anfitrión. Y lo hizo con un protagonista estelar, Enner Valencia. El delantero del Fenerbahce, que en la anterior participación mundialista de La Tri, en Brasil 2014, había marcado todos los goles de su equipo (tres), encaminó el triunfo con un doblete.

El capitán ecuatoriano se quedó con la miel en los labios tras marcar antes de cumplirse el tercer minuto. El VAR se lo anuló por un ajustadísimo fuera de juego. Pero no desfalleció, mantuvo su intensidad y movilidad para abrir la cuenta con un penalti que cometió el meta catarí sobre él mismo y alargar la distancia poco después de la media hora. Enner Valencia no es solo el máximo goleador de Ecuador en la historia. Ya lo es en solitario en las Copas del Mundo, al dejar atrás a Agustín Delgado, con el que estaba empatado con tres dianas.

Dentro de un nivel muy superior de todo el conjunto ecuatoriano sobre el catarí, el delantero del conjunto estambulí fue el factor diferencial. Demostró ser un auténtico capitán cuando poco antes del descanso dio la impresión de haber sufrido una importante lesión en la rodilla derecha, pero siguió hasta que no pudo más. Tras el descanso no desfalleció en absoluto. Trabajó como un jugador que está empezando hasta que no pudo más. Esta vez se sentó en el suelo y dijo que ya bastaba. A falta de un cuarto de hora Enner Valencia se despedía aclamado por los varios miles de seguidores ecuatorianos en el estadio y por todo el país. Los hinchas, que antes de la Ceremonia Inaugural del torneo cantaban el 'si se puede', cambiaron por el 'sí se pudo' en su festejo en las gradas del estadio Al Bayt.

Hizo historia Ecuador, aunque el cuadro de Gustavo Alfaro confía en que sea la primera página de un libro que espera ser amplio en el Mundial catarí. También la hizo Enner Valencia, el primer gran triunfador de la Copa.