«Estoy un pasito más cerca de mi sueño, la Fórmula Uno», aseguraba con una amplia sonrisa una piloto mallorquina que ha hecho historia en el automovilismo mundial. Luna Fluxá Cross (Palma, 2010) se coronó hace una semana campeona de la Champions of the Future de karting en la categoría OK Sénior, siendo la segunda mujer en conseguir la victoria en un evento FIA de esta especialidad, después de que lo hiciera en 1966 la italiana Susanna Raganelli, campeona del mundo de los 100 centímetros cúbicos.

Su victoria en Al Forsan (Abu Dabi) tuvo una celebración especial, pues como miembro del equipo júnior de Mercedes tuvo la oportunidad de compartir el último Gran Premio de Fórmula Uno de la temporada con Lewis Hamilton o George Russell, además de con el resto de la estructura oficial, que ha depositado en Luna muchas expectativas de futuro. Toto y Susie Wolff están enamorados de la joven piloto mallorquina, de 14 años, que tres después de ganar las IAME Euro Series en X30 Mini vuelve a subir a lo más alto del podio. Luna Fluxá forma parte del programa F1 Academy Discover Your Drive o el Iron Dames y ya comparte con los suyos su última conquista. «Estoy muy contenta, pude ganar el título antes de la última carrera y celebrarlo, además de recibir muchas felicitaciones que agradezco», explicaba la nueva campeona de la Champions of the Future al llegar a Mallorca, acompañada por su madre, Lisa, y aguardada en Son Sant Joan por su padre, Lorenzo, que en pocos días pondrá rumbo a su tercer Dakar. Dentro de una familia en la que Lorenzo júnior, Lucas y Lisabel, los tres hermanos de Luna, también compiten en diferentes modalidades. Luna Fluxá, feliz con su trofeo de ganadora de la Champions of the Future. Foto: Pere Bota Planes Luna Fluxá es prudente «porque tengo 14 años y el año que viene todavía estaré en karting; en dos, ya llegaremos a la F4 y seguiremos aprendiendo, porque el sueño es la Fórmula Uno». Tuvo palabras de agradecimiento para su familia, el equipo, Mercedes y todos quienes la siguen, pero ahora le toca volver a la dinámica del día a día, con sus estudios como referencia, pero siempre con el volante presente en su agenda. Eso sí, una cosa que le sorprendió fue que los mecánicos de Mercedes F1 «me reconocieron, estuve muy contenta con el equipo y fue toda una experiencia estar con los pilotos», añadía.

Con el paso del tiempo se ha dado cuenta Luna «de la importancia de lo que he conseguido, ante grandes rivales» y en un certamen que se cerró en Abu Dabi, pero que recorrió otros países como Italia o España. Luna, junto a sus padres en Son Sant Joan. Foto: Pere Bota En un año fantástico, redondeado con esta victoria en la Champions of the Future OK Sénior, Luna se acordó de sus hermanos y les felicitó por sus éxitos en la European Le Mans Series (Lorenzo, que corrió las 24 Horas de Le Mans) y la Fórmula 4 (Lucas). Y es prudente al asegurar que «hemos conseguido algo muy importante, pero hay que seguir trabajando para conseguir nuestros objetivos, sin dejar de disfrutar», aseguraba Luna.