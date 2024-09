Es uno de los pilotos con más futuro de la cantera nacional y apunta alto. El nombre de Marc Vich ya está anotado en la agenda de futuribles para el campeonato del mundo de velocidad gracias a su rendimiento en la general de la R3 World Cup, fórmula monomarca de Yamaha que se corre de forma paralela al Mundial de Superbikes, y que este pasado fin de semana ha visto a Vich en el primer cajón del podio en la prueba celebrada en el circuito francés de Magny-Cours.

A falta de un Gran Premio para la finalización del campeonato, el piloto de 18 años e integrante de la DS Racing School, lidera la general con 168 puntos, seguido por el también español Gonzalo Sánchez (159) y el italiano Alessandro Di Persio (124). La ventaja del piloto mallorquín es de nueve punto a falta de una prueba, que se celebrará del 27 al 29 de septiembre en Aragón.

Vich se mostró eufórico al finalizar el Gran Premio. «Me siento muy feliz porque estos puntos han sido muy importantes. Ayer necesitaba tener cuidado y concentrarme en terminar, y llegamos a esta carrera al mismo nivel que Gonzalo. Hoy me he puesto líder del campeonato, pero sé que va a ser difícil y no quiero pensar demasiado en el futuro. MotorLand Aragón es un circuito con una recta larga y creo que la acción será intensa. ¡Veamos qué pasa dentro de unas semanas!», apuntó.

La regularidad del piloto isleño durante este campeonato es extraordinaria. Ha subido al podio en siete ocasiones, con tres triunfos, tres segundos puestos y una tercera posición.