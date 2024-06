El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) confiesa que ha cambiado su mentalidad en esta temporada en la que ahora compite sabiendo que puede «ser segundo» y que «no tienes por qué ganar», y que ahora ha aprendido que no le sirve «de nada» intentar «controlar» cosas fuera de su alcance.

«Compito sabiendo que puedo ser segundo, que no tienes por qué ganar. Obviamente hay que soñar con ello, pero si doy mi cien por cien no puedo pedirme más, y es lo que estoy haciendo», señala Jorge Martín en una nueva entrega de 'DECODED', el programa de 'DAZN' que analiza a los mejores deportistas del mundo.

El madrileño reconoce que la temporada 2023 donde estuvo peleando por ser campeón del mundo fue «un año difícil a nivel mental». «Era orgulloso, pensaba que mentalmente no necesitaba trabajar y que iba sobrado, pero me di cuenta de que era una coraza, que no era tan fuerte», admite.

«En los momentos difíciles tienes mucha presión, hay mucho esfuerzo, y cuando ves que las cosas no salen como te gustaría, al querer controlarlo todo, me hacía dudar de muchas cosas y no entendía hasta qué punto podía llegar yo. Leía mucho la prensa, veía qué decían, y ahora ya no miro nada. Las cosas que no puedo controlar, no me sirve de nada intentar controlarlas», añade el madrileño.

A Martín le cuesta estar «un día entero en casa». «Siempre tengo que buscarme algo y la forma de ser va muy relacionada con el pilotaje. Ese 'punch' que tengo a una vuelta y ahora estoy cambiando un poco, intentando ser una persona más tranquila y consciente de lo que hago, estando más en el presente. Le doy siempre muchas vueltas a las cosas y por eso está cambiando un poco mi estilo», subraya el piloto de Ducati.