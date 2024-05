Los hermanos Fluxá siguen maravillando al volante en las diferentes competiciones en las que toman parte. Este fin de semana, la representación de esta saga de reparte a caballo entre Madrid y Valencia, donde compiten los dos pequeños de la casa: Lucas y Luna. Y lo han hecho firmando un sábado de gloria en el que han confirmado sus expectativas, con un doble triunfo ilusionante.

Por un lado, Lucas Fluxá fue de menos a más en la manga inaugural del Campeonato de España de Fórmula 4, que se disputa en el histórico trazado madrileño del Jarama. Una pista en la que el piloto mallorquín fue de menos a más para subir a lo más alto del podio finalmente.

Tras hacerse con la 'pole' y pelear por la primera plaza en carrera con Keanu Al Azhari, Lucas Fluxá se puso al frente de la carrera, que a falta de seis minutos y una vuelta tuvo que detenerse por bandera roja, lo que dio el triunfo al balear, que estrenaba su concurso con el KCL MP Motorsport con el mejor resultado posible.

En la segunda carrera, Lucas sufrió un incidente en la primera curva que le dejó fuera de carrera (se sacó bandera roja), impidiéndole dar continuidad a su buena racha, toda vez que salía segundo en la parrilla.

La tercera y última manga del Jarama sirvió para confirmar las excelentes prestaciones de Lucas, que firmó el segundo triunfo del fin de semana en el cierre del certamen, recuperándose del golpe sufrido en la segunda carrera.

Por su parte, la pequeña de la saga, Luna Fluxá, volvió a dar otro recital al volante de su kart en la primera de las pruebas de la Champions of the Future-F1 Academy, que este fin de semana tienen Valencia como centro de operaciones. La mallorquina, que llegaba al certamen líder con pleno de triunfos, sumó otra victoria en la categoría OK N para afianzar esa posición de privilegio y dejar claro que es una de las pilotos con más proyección del mundo.

Este domingo, Luna Fluxá volvió a subir al podio, en este caso al segundo peldaño, lo que le permite salir de Valencia líder con 272 puntos y tres victorias en cuatro mangas. Unos números de vértigo.