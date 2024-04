El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que deben «agachar la cabeza y seguir trabajando» para conseguir un mejor resultado en el Gran Premio de Las Américas, después de ser vigésimo en la lucha por la pole y de caerse durante la carrera al esprint del sábado.

«He hecho una salida bastante buena, pero luego he sufrido un gran contacto con otro piloto y se han dañado todas las aletas y el carenado del lado izquierdo de la moto. Ha sido muy difícil de controlar en los cambios de dirección y en las frenadas y, finalmente, me he caído», explicó en declaraciones facilitadas por su equipo sobre su caída en la quinta vuelta de la carrera sabatina.

A pesar del golpe, el balear reconoció que está «bien» y que este domingo podrá «volver a salir». «Está claro que aún queda mucho por hacer, así que tenemos que agachar la cabeza y seguir trabajando», manifestó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, confesó que la del sábado fue «una carrera complicada». «Nunca había tenido esta sensación de vibración en la moto, pero creo que el equipo y yo podremos solucionarlo para mañana. En la posición en la que estamos, lo mejor que podemos hacer es seguir probando diferentes reglajes y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Ahora trabajaremos de nuevo con el equipo para entender qué podemos hacer mañana y también cómo podemos mejorar en las próximas semanas», finalizó.