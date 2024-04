El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) confesó que el alemán Sebastian Vettel, que se retiró de la Fórmula 1 a finales de 2022, «sería una opción increíble» para las flechas plateadas, sustituyendo al siete veces campeón del mundo, que correrá para Ferrari a partir de 2025.

«Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo, tener un piloto ganador de múltiples mundiales, alguien que tiene valores increíbles para continuar haciendo avanzar a este equipo... Me encantaría que regresara», dijo en declaraciones publicadas por la F1 en su página web.

Así, Hamilton habló de un par de años sabáticos de Vettel, que sin embargo sí ha hecho pruebas para el Mundial de Resistencia. Así, el británico deslizó la opción de que el tetracampeón del mundo repitiera lo que hicieron otros como Kimi Raikkonen, Michael Schumacher y Fernando Alonso.

«Lo único que realmente me importa es que el equipo contrate a alguien con integridad y valores que estén alineados con el equipo. Alguien con compasión que sea capaz de trabajar con todas estas grandes personas y continuar animándolas», analizó.

El británico dijo que hay pilotos «más egoístas que otros», algunos que «son buenos, pero quizás no los mejores dentro de los ambientes de equipo». Y espera que el que recale en Mercedes en 2025 no sea de este tipo «Estoy seguro de que tienen muchas opciones. Creo que siempre es genial darle una oportunidad a un piloto prometedor, por lo que creo que la idea de que llegue un joven es emocionante», dijo.

Y es que para Hamilton, la F1 es un deporte que «siempre» se «va a extrañar». «Es el deporte más grande del mundo y es la experiencia más grande del mundo. Es la sensación más increíble trabajar con un grupo de personas para ganar algo, lograr algo. Probablemente ya no habrá nada que se sienta igual. No le he preguntado a ninguno de los pilotos qué les falta, pero me lo puedo imaginar», adivinó.