Son campeones del mundo, incluso uno de ellos en MotoGP, pero esos galones de poco sirven en un Mundial de motociclismo que ha arrancado con sensaciones encontradas para los dos pilotos mallorquines que repiten presencia en la cilindrada reina del motociclismo. Porque 2024 se presenta como una temporada clave para el futuro más inmediato de Joan Mir (Palma, 1997) y Augusto Fernández (Madrid, 1997), que intentarán ganarse la continuidad en dos equipos que tienen la meta de intentar hacer sombra al reinado de Ducati y asomar la rueda dentro de un mercado que se prevé emocionante de cara al ejercicio 2025, en el que la parrilla cambiará de rostros, colores y monturas. Y es que salvo Bagnaia, Binder, Marini, Acosta y Zarco, el resto de pilotos acaba contrato.

El nombre de Mir ya forma parte de la Torre de los Campeones, junto a Jorge Lorenzo y las grandes leyendas de las dos ruedas. Tras tocar el cielo en 2020 con Suzuki, la salida del Mundial de la fábrica de Hamamatsu aceleró la llegada al box del Repsol Honda del palmesano, que tras una temporada de aprendizaje dura y traducida en caídas y abandonos plasmados en apenas 26 puntos a lo largo de todos los Grandes Premios, aspira a recuperar sus mejores sensaciones a lomos de la moto oficial de la marca del ala dorada, con la que quiere pisar al fin de nuevo el podio.

El italiano Luca Marini ha recogido el testigo de Marc Márquez en el equipo oficial de los nipones, donde Mir asume galones de jefe de filas por su experiencia y la ambición que de él se espera si quiere seguir en la estructura más allá de 2024. Las primeras vibraciones en el Gran Premio de Catar son mejores que meses atrás. Entró en los puntos en carrera (13º), pese a ser 15º en la esprint del sábado, y a lo largo del fin de semana ha mostrado tener buen 'feeling' con la Honda número 36. Algo que se confirmó en el Gran Premio de Portugal, donde ambos puntuaron, dejando claro que la experiencia es un punto a su favor.

Joan Mir y Augusto Fernández, sobre la pista de Losail. Foto: MotoGP

«Hemos hecho una buena carrera. He empezado bien, recuperando varias posiciones. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba pilotando, así que eso es positivo. Empezar desde atrás no es fácil, pero hemos hecho un buen trabajo para estar con Quartararo la mayor parte de la carrera», aseguraba un motivado Mir, que tiene veinte Grandes Premios antes de la traca final de Cheste (15-17 de noviembre) para ganarse la renovación.

Al igual que un Augusto Fernández (Red Bull GasGas Tech3) que, tras cumplir con buena nota en su puesta de largo y recién coronado campeón mundial de Moto2, se reencuentra en el box con el murciano Pedro Acosta y se ha quedado cerca de la zona de puntos en el arranque de Losail. Con 26 años, el titular de la moto número 37 de la parrilla de MotoGP vive su segundo ejercicio entre los mejores dejándose también ver en su puesta de largo oficial.

Crecer es la meta del piloto de Sencelles, que también acaba contrato a final de 2024 y no quiere caerse de la rueda de MotoGP, a la que llegó tras muchos años peleando en la categoría intermedia hasta alzar el título en 2022. Las posiciones 17ª y 18ª (esprint) en Catar dejan patente que le queda un paso al frente por dar a Augusto, que al igual que Mir es el líder de la estructura de Hervé Poncharal y del Red Bull GasGas Tech3.

«Todo era nuevo y había mucho que aprender el año pasado, pero hubo momentos hacia el final de la temporada en los que me sentí rápido y con velocidad. Me sentí cómodo pilotando la moto, pero como 'rookie' tienes que ser muy paciente y confiar en el proceso», explicaba Fernández en los albores del curso 2024. «Cuando terminé 2023 analicé la temporada y vi que había dado los pasos que necesitaba dar. Estoy deseando que llegue este año porque ahora tengo las referencias de cada circuito y sé que los viernes hay que meter mucha caña porque puede decidir gran parte del fin de semana», a los mandos de la RC16.

Ilusión y exigencia se entremezclan en el libro de ruta de Joan Mir y Augusto Fernández, la 'armada' malorquina en MotoGP por segunda temporada consecutiva y dos argumentos, además de Izan Guevara en Moto2 y Miquel Pons en MotoE, para seguir enganchados al Mundial de motociclismo, que quiere ver de nuevo reinar a un mallorquín.