Jorge Martín estrena el Mundial con pole y victoria al esprint en MotoGP

Jorge Martín (Ducati) ha firmado un sábado perfecto en el Gran Premio de Catar, primera prueba del Mundial de motociclismo, después de atar una pole de récord y de vencer en la carrera al esprint de MotoGP, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) mostró sus intenciones con un segundo puesto en Q2 y un tercero en la prueba corta. Los mallorquines Joan Mir y Augusto Fernández fueron decimoquinto y decimoctavo respectivamente en la carrera al esprint y este domingo (18:00) arrancan desde la sexta fila.

El de San Sebastián de los Reyes, que en clasificación logró el mejor crono de todos los tiempos en el Circuito Internacional de Losail, volvió a demostrar que es 'Míster Sábado' con un nuevo triunfo en carrera corta, algo que tanto rédito le dio en un 2023 en el que luchó hasta el último Gran Premio por el título de la categoría reina.

Al podio del sábado se subieron también el sudafricano Brad Binder (KTM) y Aleix Espargaró, que aunque no pudo defender su segundo lugar de salida dio muestras de su fortaleza al superar en pista al vigente campeón del mundo, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

'Pecco' tuvo que conformarse con la cuarta plaza, justo por delante de un Marc Márquez (Ducati) que, en su primer Gran Premio con el equipo Gresini, cerró el 'Top 5', mejorando la sexta posición lograda en la lucha por la pole.

Una vez apagados los semáforos, Martín retuvo su posición de privilegio, frente al acoso de Binder, para encabezar la carrera a 11 vueltas en Losail; Márquez, que se había garantizado la sexta posición de parrilla, cayó dos puestos en la salida, aunque solo unos giros después conseguía recuperarlos.

Aleix Espargaró (Aprilia), que había arrancado segundo, se vio también superado por un Bagnaia que se aupó pronto a posiciones de podio. Aun así, el propio piloto catalán, el italiano Enea Bastianini (Ducati) y el mayor de los Márquez se mantenían a su rueda a la espera de cualquier error de los tres primeros.

Mientras Fabio Di Giannantonio (Ducati) se iba al suelo en una acción peligrosísima en la que todos los pilotos conseguían evitarle, el de Cervera ascendía al quinto lugar, y solo una vuelta después, al cuarto, amenazando el podio de 'Pecco'. Por delante, Martín lograba escaparse.

Un pequeño error de Márquez permitió a Aleix Espargaró devolverle el adelantamiento. El de Granollers todavía tuvo tiempo para superar a Bagnaia y resistir la velocidad punta de la Ducati en recta, e incluso sacarle una buena ventaja en el giro final para completar el sábado.

Marc Márquez, por su parte, confirmó su quinta plaza, y su hermano y compañero de garaje, Alex Márquez (Ducati), fue séptimo, justo por delante de Pedro Acosta (KTM) y de Maverick Viñales (Aprilia), octavo y noveno respectivamente.

Además, Raúl Fernández (Aprilia) terminó decimocuarto, Joan Mir (Repsol Honda) lo hizo decimoquinto, Alex Rins (Yamaha) decimoséptimo y Augusto Fernández (KTM) decimoctavo.

Horas antes, Jorge Martín ya había enseñado sus cartas. Su 1:50.789 valió al madrileño para batir la pole del trazado, siendo un segundo más rápido que la pole de noviembre. Con ello, se aseguraba encabezar la primera línea de parrilla por delante de Aleix Espargaró y del italiano Enea Bastianini (Ducati), segundo y tercero respectivamente.

El octocampeón Marc Márquez se garantizaba el sexto puesto de parrilla, cerrando una segunda fila en la que estarán el sudafricano Brad Binder, cuarto, y el vigente campeón de la categoría reina, 'Pecco' Bagnaia, quinto.

Con Martín y Márquez vigilándose en el inicio de la Q2, fue el australiano Jack Miller (KTM) el primero en establecer un crono de referencia, antes de que el madrileño, con un impresionante 1:50.789 que suponía la nueva plusmarca en el trazado catarí, se aupase a la tabla de tiempos.

Los transalpinos Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Bagnaia trataron de superarle, pero se quedaron a dos y tres décimas respectivamente en sus primeros intentos. A falta de minuto y medio, Aleix Espargaró bajó también del 1:51 para situarse en la segunda posición, justo cuando todos los pilotos empezaban a pulverizar sus tiempos.

Bastianini, por su parte, se adjudicó finalmente la tercera plaza de parrilla. «Tiempazo, estoy muy contento. He tenido la ayuda de la rueda. He visto que veían pilotos muy rápidos y he intentado bajar el tiempo. El ritmo es bueno y me siento cómodo. Estamos fuertes para las carreras», advirtió Martín tras la sesión de clasificación.