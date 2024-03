El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó este jueves que su mayor preocupación es su «instinto», ya que todavía tiene la «carencia de pilotar al estilo Honda», al mismo tiempo que insistió en ser «realista» esta temporada, con el objetivo de «volver a ser competitivo» sin «empezar la casa por el tejado».

«He sentido mucho apoyo de Ducati. Si no sientes ese apoyo, no adoptas esa decisión. Es cierto que estoy con Gresini, pilotando la moto de 2023, pero esto es algo que ya sabía antes de llegar. Siempre tienes que tener buenas sensaciones y buenas relaciones con la alta dirección de Ducati, que son al final los que deciden. Así que siento mucho respeto, y eso ha sido importante, es importante y lo será», comentó Márquez desde Catar.

El ocho veces campeón del mundo arranca el Mundial este año en el Gran Premio del país asiático, centrado en adaptarse a la Ducati de Gresini. «No puedes llegar y tratar de arrimar todo para ti. En primer lugar, pruebo lo que ellos están haciendo y luego paso a paso, si veo algo que en el otro equipo, en otro tipo de estrategias, me generan mejores sensaciones, pues entonces se lo comento. Debatimos y encontramos una solución», explicó.

«Es algo que tengo que ir aprendiendo durante este Gran Premio y los primeros de la temporada, aprender la forma en que trabajan en el box. Siempre es similar, pero a nivel de estrategia de neumáticos, de combustible y de electrónica habrá diferencias», agregó sobre este proceso.

Después de 11 temporadas con Honda, la principal preocupación antes del nuevo Mundial es su «instinto», porque este «se vuelca con un estilo de pilotaje más al estilo Honda». «En el test estás más calmado, puedes pensar, reflexionar. En la carrera, con toda la presión, con todo el estrés, mi instinto natural aún tiene esa carencia de pilotar al estilo Honda», desveló.

«Tengo que continuar trabajando, pensando durante todo el fin de semana para ser capaz de pilotar de forma acorde a lo que te requiere la moto, no a lo que yo quiero», añadió.

Márquez sabe que «las expectativas están superaltas» en su primer año con Gresini, pero el de Cervera sabe lo que ha pasado «en los últimos cuatro años». «Sé de dónde vengo, sé a dónde quiero llegar, conozco los tiempos y no tengo prisa. Mi intención no es llegar aquí y empezar a ganar desde el principio, porque sería un graso error, sobre todo, porque en los últimos dos años no he sido capaz de alzarme ni con una victoria», reiteró.

«Tenemos que construir una base. Llego a una fábrica donde hay dos o tres pilotos como 'Pecco', Jorge Martín, Bastianini, que están pilotando superrápido. Tengo que aprender de ellos y voy a tratar de adaptar mi estilo de pilotaje a la moto. Pero no podemos olvidar que todos los atletas tienen su momento y luego empieza a haber una caída, y en esa caída tienes que trabajar cada vez más duro para mantenerte, mantener ese nivel cuanto más tiempo posible», comentó sobre la última parte de su carrera.

Y es que tener éxito en MotoGP depende de «un buen trinomio, eres rápido, tienes talento, buena moto y buen equipo», para así «luchar por el campeonato». «Y contar con este paquete completo resulta muy difícil. Pues básicamente esa es la clave. Aceptar la situación y ser realista, ser realista en todo momento», se resignó.

«Tengo la intención de responder muchas preguntas a mí mismo, y para eso necesito mucho tiempo. No tengo que responder todas las preguntas en la primera carrera. Tengo que ir paso a paso. Si un día estoy decimocuarto, pues no pasa nada, sin pánico. Quiero ser competitivo, y ser competitivo significa luchar por un 'top 6', un 'top 5'. Pero no de inmediato en la primera carrera, necesito tiempo, no puedes comenzar la casa por el tejado», reflexionó.

Por ello, no piensa en qué moto tendrá para 2025. «Tengo que concentrarme en mí mismo, y después, si puedo mantener la sonrisa en el casco y disfrutar sobre la pista, tendré más posibilidades de tener una buena moto el año que viene. Cuando adopté la decisión, no era difícil entender cuál era mi objetivo: tratar de volverme a sentir competitivo. Si me siento competitivo, sonreiré y entonces tendré la motivación de empujar y continuar dándolo todo», confesó.

Finalmente, elogió al español Pedro Acosta (KTM), que «ya ha mostrado que es un supertalento». «Muchos 'rookies' en el pasado se han alzado con podios y victorias, con lo cual eso significa que, sin duda alguna, puede batir mi récord, y siempre lo digo, él va a ser parte importante de MotoGP en los próximos años», concluyó.