El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel advierte que su regreso al 'gran circo «no es un no definitivo, pero tampoco es un sí», dejando la puerta abierta a una vuelta a la acción tras retirarse en 2022 para cubrir el hueco que deje en Mercedes la marcha en 2025 del inglés Lewis Hamilton a Ferrari.

«Tal vez llegue el momento de decir, sí, me gustaría volver. De momento me va muy bien sin pilotar un F-1. No hay un no definitivo, pero tampoco un sí definitivo», destacó Sebastian Vettel en Sakhir (Baréin) en declaraciones publicadas este viernes por el diario 'Neue Zürcher Zeitung'.

El alemán también se mostró sorprendido cuando el inglés Lewis Hamilton anunció su salida de Mercedes tras 12 años, para pilotar para Ferrari a partir de 2025, y afirmó haber tenido contacto con el director de las 'flechas plateadas', Toto Wolff. «No me llamó por teléfono, pero intercambiamos algunos mensajes de texto. Pero esto no es un problema para mí ahora mismo porque a mis 36 años tengo todo el tiempo del mundo. Eso no va a desaparecer», admitió el expiloto.

Vettel ganó sus cuatro títulos mundiales de 2010 a 2013 cuando estaba en Red Bull. Después pilotó para Ferrari y puso fin a su carrera en Aston Martin tras la temporada 2022. Por el momento no se ha nombrado al sucesor de Hamilton a partir del año que viene, por lo que el inglés George Russell tendrá que esperar para conocer su compañero a partir de la temporada que viene.