El piloto de MotoGP Marc Márquez (Ducati) reconoció que en el arranque del Mundial 2024 deberá ponerse «objetivos asequibles» para poder lograrlos con su nueva moto, tras dejar atrás sus años en Honda y formar por el Gresini Racing --en el que está su hermano, Álex Márquez--, y de cara a un futuro cercano poder tener objetivos más ambiciosos.

«Soy el primero que tiene la misma ambición y soy el primero al que le gustaría ganar, pero en los dos últimos años no he conseguido ganar una carrera. Así que tenemos que ir poniéndonos objetivos asequibles, donde podamos llegar y ojalá podamos ir 'in crescendo', como dicen los italianos», aseguró en declaraciones facilitadas por DAZN que forman parte del nuevo reportaje 'Marc Márquez: familia Gresini'.

Eso sí, está «agradecido» por la alta expectativa generada con su llegada al equipo satélite de Ducati. «Entiendo, y estoy agradecido, de que haya mucha expectativa por parte de la gente, porque esto es buena señal. Es trabajo mío el evadirme de todo esto, no empezar la casa por el tejado, sino por la base, poco a poco», aportó.

«Hay que entrar en su rollo, y el ambiente es ese. Es un equipo divertido, donde se celebran todos los cumpleaños y no se salva ni el piloto, ni el Team Manager, ni nadie», comentó sobre el buen ambiente que se ha encontrado en el equipo italiano.

Un ambiente familiar que no pretende cambiar con su llegada. «Tampoco mi influencia dentro del box tiene que cambiar esa familia Gresini. Por eso, este fue uno de los motivos por los que me he traído a uno de mis componentes del equipo Repsol a Gresini, pero no a todo el equipo, porque ellos tienen su familia y su ambiente. Por el cambio de un piloto no puedes destrozar a toda una familia, por eso yo tengo que adaptarme a ella», explicó.

«Como familia Márquez esperamos o intentaremos aportarles muchos trofeos. Tener una vitrina con muchos trofeos, victorias y podios en MotoGP. Intentaremos sumar y darles muy buenas noticias y alegrías», reconoció Marc sobre lo que espera de esta nueva etapa junto a su hermano pequeño.

Declaraciones que forman parte de un reportaje que permite a los aficionados descubrir al nuevo equipo del '93' a través de los testimonios directos de Marc, así como los de su hermano y compañero de equipo Álex, los de diferentes miembros del equipo y los de los habitantes de Faenza, la ciudad italiana donde tiene su sede Gresini.

El propio Marc recuerda cómo fueron sus primeras sensaciones tras vestirse con su nueva indumentaria en la presentación. «Cuando me ví por primera vez en la pantalla vestido con estos colores la sensación fue extraña. Aún no me veo con los colores porque tantos años vestido del Repsol Honda Team es difícil... Pero estoy ilusionado con esta oportunidad e intentaré aprovecharla al máximo», reconoció.

Por su parte, la directora del equipo italiano, Nadia Padovani, destacó tras la presentación del '93' que verle vestido de morado sobre la Ducati fue «realmente un sueño hecho realidad». «Seremos cercanos, si hay problemas podrá venir tranquilamente a hablar con nosotros. Buscaremos eso que habitualmente se suele decir, estar tanto para lo bueno como para lo malo. Siempre estaremos con él», reconoció entonces.

Por su parte, Álex Márquez analiza la llegada de su hermano mayor, con quien ya coincidió en Honda, al equipo Gresini. «El año pasado había más nerviosismo. Creo que el hecho de que haya equipo medio español, medio italiano, el hecho de que haya dos hermanos, ayuda a que al final estés más relajado, te lo pases bien y puedas encontrar ese 'flow'», valoró.