El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, expresó este viernes que siente «enorme lealtad» por los trabajadores de la escudería, por lo que no se imagina «en otro sitio», después de que su futuro estuviera en entredicho al ser acusado de presunto comportamiento inapropiado con una empleada desde dentro de la estructura.

«He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio», dijo el británico en una entrevista a TalkSPORT recogida por Europa Press.

El jefe de equipo de los 'energéticos' se reunió el viernes 9 de febrero con la cúpula de Red Bull en Milton Keynes para tratar su futuro, después de ser acusado de presuntamente comportarse de manera inapropiada con una empleada de la estructura. Sin embargo, el ingeniero aseguró estar «bien, como de costumbre».

«Estoy centrado en la temporada que tenemos por delante y, obviamente, estoy deseando ver los coches en pista la semana que viene en Baréin», dijo en la primera entrevista tras salir a la luz este caso.

Para ese estreno, Max Verstappen y 'Checo' Pérez pilotarán el RB20, con un diseño que «no ha sido conformista», pese a haber ganado los tres últimos campeonatos. «El coche es una evolución agresiva de nuestro B19, el coche más exitoso en la historia del deporte. El equipo de diseño ha hecho un gran trabajo para llegar a lo que parece una muy buena evolución de nuestro B19», dijo.

«Creo que Max es único. Creo que es el piloto más completo con el que he trabajado, o que he visto en la Fórmula 1, y su motivación sigue por las nubes», comentó sobre el neerlandés, con el que no se intercambió «tarjetas ni rosas» en San Valentín, aunque reconoció que es «una parte muy importante» del equipo. «Es un gran tipo, un gran piloto y siempre hemos tenido una relación muy fuerte», confesó.

Finalmente, Horner calificó de «valiente» la decisión de Lewis Hamilton de abandonar Mercedes para fichar por Ferrari el año que viene. «Ferrari es uno de los equipos más simpáticos de la Fórmula 1, es una marca increíble y creo que Lewis ha visto algo que le ha hecho cambiar de opinión y le ha llevado a dar el paso», analizó.

«Es imposible saber qué hay detrás de estas decisiones y cuáles son sus opciones de futuro, por eso intento centrarme en lo que estamos haciendo nosotros en lugar de preocuparme por los demás», zanjó.