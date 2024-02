Pakita Ruiz sale «a ganar» en el Mundial femenino

Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1) se ha confesado «súper emocionada» ante la posibilidad de competir en el FIM Women's Circuit Racing World Championship que arrancará el próximo mes de junio en Italia. «Es un sueño cumplido», ha dicho entre lágrimas de emoción la piloto mallorquina, que ha asegurado que sale «a ganar» aunque espera a los primeros test para tener mayor conocimiento tanto de la moto como del nivel de la competencia para calibrar sus opciones reales.

«Es un proyecto que soñaba desde pequeña y estoy muy contenta, emocionada y con ganas de comenzar», ha expresado Pakita Ruiz en la presentación de su proyecto para competir en la primera edición del Mundial femenino, que se celebrará de forma paralela al Mundial de Superbikes y será monomarca Yamaha.

Emoción, ilusión y ambición impregnan el discurso de la heptacampeona de España, que ha dejado claro el objetivo que tiene en mente. «Voy a ganar. El objetivo es ganar y ojalá pueda traer el título a Mallorca. Creo que lo merezco y que tiene que ser mío», ha manifestado la mallorquina.

Pakita Ruiz ha expresado su ilusión por acometer un reto que lleva persiguiendo desde pequeña cuando tenía que competir con chicos y soñaba con llegar al Mundial con ellos. «En el camino ha pasado este tren y creo que hacía falta que hubiera una categoría femenina porque es importante para nosotras pero también para las que vienen por detrás», ha precisado la mallorquina, que celebra ejercer de pionera después de haber vivido experiencias difíciles cuando vendía calendarios para recaudar fondos y en muchas empresas le decían que nunca llegaría. «Que las nuevas generaciones vean que si se puede llegar. Es difícil, pero este campeonato es una buena oportunidad», ha agregado remarcando que el nuevo Mundial femenino supone «más igualdad y poder vivir de lo que nos apasiona».

Pakita Ruiz, que ya tuvo la oportunidad de probar la moto Yamaha con la que competirán todas las pilotos, ha analizado que se trata de una motocicleta «bicilíndrica, similar a la Supersport en la que he competido aunque un poco diferente aunque pesa más o menos como la 600». La heptacampeona de España celebra no «ir a ciegas» tras una «buena toma de contacto», aunque también ha dejado claro que «será todo un poco sorpresa». «Los test serán la primera vez con las motos y en un circuito nuevo. Será algo inquietante porque no conoceremos los detalles hasta que estemos allí», ha comentado al mismo tiempo que ha destacado que tendrá que recurrir a vídeos de Youtube y la consola para conocer mejor los circuitos en los que se celebrará el Mundial.

Junto a la piloto mallorquina, que ha hecho un llamamiento a las empresas a vincularse al proyecto como patrocinadores, otras cuatro pilotos españolas tomarán parte del Mundial. Andrea Sibaja (Deza-Boz 77 Racing Team), Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team), Beatriz Neila (Pata Prometeon Yamaha) y Sara Sánchez (511 Terra&Vita Racing Team) completarán el repóquer de participantes nacionales en un certamen mundialista que prevé la celebración de los primeros test oficiales a mediados de mayo en el circuito italiano de Cremona, ubicado en San Martino del Lago.

El Mundial de velocidad femenino vivirá su primera cita en Misano (Italia) del 14 al 16 de junio, la segunda en Donnington Park (Reino Unido) del 12 al 14 de julio, la tercera en el Autódromo Internacional del Algarve (Portugal) del 9 al 11 de agosto, la cuarta en el circuito Balaton Park (Hungría) del 23 al 25 de agosto y la quinta en Cremona (Italia) del 20 al 22 de septiembre, antes su conclusión de el día 20 de octubre en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Cada fin de semana se celebrarán dos carreras y la organización aún ultima el formato tanto de calificación como la agenda propia de las pruebas.