El piloto español Carlos Sainz ha señalado que «hay opciones muy atractivas para el futuro» lejos del equipo Ferrari, del cual se marchará cuando termine el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de este 2024, al haberse sabido públicamente el fichaje del británico Lewis Hamilton por la marca del 'Cavallino Rampante'.

La plataforma de 'streaming' deportivo DAZN ha entrevistado a Sainz días después de confirmar su adiós a la escudería italiana. «Ha sido una pretemporada y unos días extraños», ha asegurado el madrileño tras la presentación oficial este martes del nuevo bólido SF-24.

Pese a todo, se ha mostrado motivado: «Hay opciones muy atractivas para el futuro. Ferrari es una escudería emblemática y donde he disfrutado mucho todos estos años. Una vez eres piloto Ferrari, eres piloto Ferrari para siempre. Me iré a final de año con ese beneficio de haber sido piloto de Ferrari, haber ganado carreras y 'poles', con una buena sensación y sabiendo que he hecho los deberes», ha añadido.

«Todavía queda un año donde demostrar y hacer las cosas bien, pero estoy bastante contento de mi etapa aquí en Ferrari. Quiero rematarla lo mejor posible y ya ver qué me depara el futuro», ha comentado antes de admitir que el anuncio sobre Hamilton le sorprendió.

«Igual que no se lo esperaba nadie en el mundo de la Formula 1, tampoco me lo esperaba yo. No es ningún secreto que ha sido una sorpresa para todos. Es cierto que me pude enterar con un poco de anterioridad y prepararme tanto anímicamente como psicológicamente para lo que sabía que iba a anunciarse. Son cosas de la vida, es una puerta que se cierra para otras muchas que se van a abrir, así que con ganas de ver qué depara el futuro», ha insistido el piloto madrileño.

Sainz también ha mandado un mensaje de tranquilidad a los fans, de quienes ha sentido su cariño. «Que no se preocupen por mí, estoy perfectamente y con unas ganas y motivación gigantes por esta temporada y por lo que pueda venir en el futuro de mi carrera. Queda mucho por disfrutar este año todos de rojo. A por todas», ha afirmado.

Luego ha dicho que la presentación del SF-24 es clave para acabar con las distracciones: «Una vez que se presenta el coche, la cabeza no puede parar de pensar en cómo va a ir el coche y la primera carrera. Tengo ganas de ponerme el casco y dar lo máximo. A ver si llega ese momento y podemos centrarnos solo en sacar lo máximo del coche».

Por último, ha valorado su nueva preparación para este 2024. «Ha sido una pretemporada más corta de lo habitual, pero he cargado bien las pilas. He cambiado bastante la forma de entrenar. Entrenador nuevo, set-up de entrenamientos y fisiologista nuevos, esperando cambios para llegar lo más preparado posible», ha sentenciado Sainz.