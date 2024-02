El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) lamentó que la moto no haya «mejorado» en el primer día de test en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), aunque explicó que «no es un gran problema» porque estuvieron probando «muchas cosas» de cara al inicio de la temporada.

«Hoy se trataba de probar cosas nuevas y por eso creo que ha sido el primer día en el que no hemos mejorado la moto. Esto puede pasar cuando pruebas muchas cosas. Como he dicho, no es un gran problema porque mañana volveremos a pista. Esta noche tocará analizar nuestros datos», destacó Mir en declaraciones facilitadas por Repsol.

El balear se mostró tranquilo y aseguró que «solo es el primer día». «Aún queda mucho por delante. Hemos podido mejorar los sectores 3 y 4, por lo que tenemos buen ritmo ahí. En cuanto a la primera mitad del circuito, fuimos más rápidos durante el Shakedown», confirmó.

Mir concluyó la primera jornada del test en Sepang con un mejor registro de 1:58.741 que logró en la penúltima de las 43 vueltas que realizó, para terminar decimocuarto en la tabla de tiempos.