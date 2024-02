El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) afirmó que es «consciente» de lo que vale, por lo que está «muy tranquilo» antes de comenzar su último año en la escudería italiana, que se decantó para 2025 por el británico Lewis Hamilton hace unos días, una noticia que hace que la temporada del madrileño no empiece de «la mejor manera».

«En mi carrera siempre he dado pasos hacia adelante, mejorando cada año. Esta será siempre mi filosofía, lo volveré a hacer este año, en 2024 cumpliré 30, pero me siento más joven y motivado que nunca», señaló el español en una entrevista a Sky Sports recogida por Europa Press.

Sainz pilotará para Ferrari en 2024 y después tendrá que buscar nuevo equipo, ya que los italianos anunciaron la semana pasada el fichaje para 2025 de Hamilton, que dejará Mercedes. Sin embargo, el madrileño es «consciente» de lo que vale «como piloto». «Y por eso estoy muy tranquilo de cara al futuro. Definitivamente vendrán cosas buenas, pero por ahora mi objetivo sigue siendo hacerlo lo mejor posible con Ferrari», dijo.

«Ciertamente, no es la mejor sensación para empezar la temporada, pero en el momento en que me ponga el casco en Baréin y salga a la pista, la única sensación que sentiré será el deseo de ir rápido, con el objetivo también de ganar el Mundial», agregó sobre la situación.

A Sainz no le «decepcionó» que la escudería de Maranello no le renovara el contrato, ya que estaba «preparado» para «futuros cambios». «Al vivir Ferrari desde dentro, ya sabía varias cosas. Como dije, sin embargo, no quiero pensar en nada más que en cómo darlo todo esta temporada para Ferrari», insistió.

«Estoy tranquilo, ya estamos trabajando en el futuro, pero sabemos que tenemos una temporada muy importante por delante. Este será mi último año aquí, quiero hacerlo lo mejor que pueda», concluyó.