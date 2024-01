El consejero delegado (CEO) de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, se declaró «absolutamente convencido» de que el piloto español Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, volverá a ser competitivo esta próxima temporada con Ducati, y advirtió de que a partir de 2027 no cree «honestamente» que España pueda mantener cuatro grandes premios.

«Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Poder tener la posibilidad de que vuelva a estar en cabeza y peleando será un aliciente más. Evidentemente que se le 'echa de menos'. Estoy absolutamente seguro de que Marc será competitivo», dijo en una entrevista a Europa Press en alusión al fichaje del de Cervera por el fabricante italiano.

En este sentido, consideró que los equipos Honda y Yamaha se han quedado «un poco retrasados» porque, según él, la pandemia de la COVID-19 impactó «muchísimo más fuerte» en Japón que en Europa. «No tuvo nada que ver. Japón paró completamente y en Europa se siguió trabajando y eso ha originado unas diferencias que han devuelto las concesiones para permitir que puedan recuperar el tiempo perdido», señaló.

«Estoy seguro de que, uno, volverán y, dos, de que es justo porque Honda y Yamaha hicieron lo mismo en su día. Cuando ganaron el Mundial fueron suficientemente generosos para poder dar concesiones que permitieron a las demás marcas, primero Ducati, y luego Suzuki, KTM y Aprilia, volver a ser competitivos», añadió.

Tras más de 25 años como 'patrón' del motociclismo mundial, Carmelo Ezpeleta y la empresa que gestiona el Mundial de MotoGP, Dorna Sports, serán reconocidos en la VIII Gala Anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebrará el 29 de enero en El Beatriz Madrid Auditorio.

«Es una gran alegría y un gran honor. La verdad es que yo me siento muy identificado con la Asociación de la Prensa de Madrid y cualquier cosa que venga, como en este caso, reconociendo lo que podamos haber hecho durante estos años es un motivo de satisfacción y de orgullo», comentó.

Carmelo Ezpeleta subrayó estar «muy orgulloso» de ser español, aunque admitió que en sus inicios, como le ocurrió a otros prohombres del deporte nacional como Ángel Nieto, Severiano Ballesteros o el reciente tetracampeón del rally Dakar Carlos Sainz fue un «hándicap», y se felicitó por que una empresa española organice el Mundial de motos.

«Ahora, después de 30 años de gestión somos reconocidos en todo el mundo, incluso diría que casi más que en España. La posibilidad de gestionar un deporte globalmente como Dorna hace desde el año 92 sólo tiene un caso similar en la Fórmula 1. Eso nos hace sentir muy orgullosos porque una empresa española está liderando un deporte de la importancia del motociclismo», destacó.

De una furgoneta a un boeing

En sus orígenes, los miembros de Dorna eran 12 y viajaban en furgoneta. Actualmente, trabajan medio millar de personas, viajan en Boeing 737, facturan cerca de 500 millones de euros y su valor de mercado es «muy superior» a los 2.400 millones.

«Aparte de los momentos puntuales difíciles como los accidentes de pilotos en el Mundial, que eso nos marca definitivamente, desde el punto de vista de la organización el momento más difícil claramente fue el de la pandemia porque no sabíamos qué iba a pasar», recordó sobre una etapa en la que Dorna 'salvó' el 'paddock' garantizando los pagos a los mecánicos y celebró un Mundial con 14 carreras.

Ezpeleta afirmó que tiene la «suerte» de ser amigo de la mayoría de los pilotos del circuito y reconoció que los accidentes graves o fallecimientos es un «tema muy duro» y a lo único a lo que no se ha acostumbrado. «Las imágenes del padre de Marco despidiéndose de su hijo lo tengo en la cabeza y no lo quiero olvidar», lamentó.

Después del coronavirus y con el regreso del público a los circuitos, Dorna se planteó hacer cambios como el formato de las carreras al Sprint los sábados. «Al principio, la gente no lo entendía muy bien, pero creo que al final del año ha sido un éxito absoluto. Hemos aumentado las audiencias tanto en televisión y en los demás medios como directamente en los circuitos», subrayó.

El "límite" de 22 grandes premios

Ezpeleta se mostró satisfecho por los nuevos mercados en Asia que ha abierto el campeonato con los grandes premios en India, Indonesia, Tailandia y Malasia. «No son países exóticos sino grandes consumidores de motociclismo y donde la motocicleta tiene una importancia radical en la vida normal de sus habitantes. El límite está en 22 grandes premios porque creemos que es el justo y el acuerdo que tenemos con los fabricantes y los equipos», señaló.

Consideró que el motociclismo es un deporte global y que para mantener su exposición el calendario debe empezar en marzo y concluir en noviembre. «Más carreras honestamente creo que no las debemos de hacer, pero menos tampoco sería correcto. En España, tenemos un acuerdo con una posibilidad de rotación. Este año estarán todos y, a partir de ahí, después del 27 honestamente no creo que podamos mantener 4 grandes premios en España», anunció.

No es una utopía albergar un gran premio de fórmula uno y MotoGP en un mismo circuito y fin de semana. «Con Stefano Domenicali, con el que tengo una extraordinaria relación desde hace muchos años, nos lo estamos planteando desde hace mucho tiempo. No es fácil, pero no nos lo quitamos de la cabeza. Si se puede, lo haremos», sugirió.

Los grandes resultados de los pilotos españoles en los últimos año cree que son una consecuencia lógica. «Ángel Nieto abrió el camino que los demás han seguido. En la época donde había sólo americanos y australianos era porque las marcas japonesas dominaban absolutamente el Mundial y para ellos el mercado americano y australiano era muy importante. Desde el inicio del Mundial en 1949 siempre ha habido italianos arriba. Luego hubo un tiempo de ingleses, alemanes, sajones y ningún español hasta Cañellas y Nieto. Ahora ocurre que las marcas como lo que quieren es ganar le dan las motos a los que están más acostumbrados», explicó.

Acerca del proyecto de equipo en el Mundial de MotoGP apoyado por la tecnológica española Finetwork, Ezpeleta reiteró que debe adquirir «cualquiera de los equipos existentes» porque Dorna no está «aumentando el número de equipos en ninguna de las categorías porque el 'paddock' no lo permite». «No tenemos más espacio en el paddock en estos momentos», recalcó.

El mundial de motos eléctricas "muy lejano"

En 2024, los carburantes que se emplearán en el Mundial de MotoGP serán 40 por ciento no fósiles hasta alcanzar el cien por cien en 2027. «Estamos actuando como punta de lanza junto con los constructores y los fabricantes de gasolina de una descarbonización de la gasolina normal. Al mismo tiempo, estamos experimentando con la 'moto E', completamente eléctrica», apuntó.

La aplicación de un programa ESG en el 'paddock' y el cambio de los tres Boeing 747 a 737, «que consumen menos y tienen más capacidad», para el traslado de las cerca de 3.000 personas y 260 toneladas de material, incluidas un centenar de motos, son otras medidas sostenibles para lograr un Mundial «más descarbonizado».

«¿Utopía un Mundial de MotoGP de motos eléctricas? Utopía no hay nada, pero de momento está muy lejano. Yo soy más partidario de intentar 'cero contaminación' a través de la gasolina sintética. Las motos de 'moto E' de ahora no tienen nada que ver con las de hace cinco años. Y si un día es posible el hidrógeno como solución miraremos qué podemos hacer, siempre de la mano de los fabricantes», concluyó.