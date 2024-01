El piloto español Pedro Acosta (KTM) no duda de que necesita «tiempo» en su salto en 2024 a la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, apoyado en la experiencia en su debut en Moto2 donde pago el tener «prisa», mientras que asegura que le resulta «bonito» el continuar su «historia» con la fábrica austriaca y «con una moto que está siendo tan competitiva»

«Necesitamos tiempo, calma. Tenemos que ir tranquilos porque al final lo que me mató mucho el primer año de Moto2 fue tener prisa. Con calma seguro que vienen los resultados antes», expresó Acosta en una entrevista con Europa Press.

Por ello, «no hay objetivo» para el 2023. «Si llegamos a ser competitivos será un buen objetivo realizado porque al final no es fácil, estamos viendo que no son las carreras de 2013, 2014 ó 2015, que había 4, 5 ó 6 motos competitivas. Ahora el problema es que las 28 están para ganar el Mundial», advirtió.

El murciano no vio «peligrar en ningún momento» el salto a la categoría 'reina' y confesó que está «más orgulloso» de la dirección de KTM «por haber intentado todo para buscar esa quinta moto». «Se lo curraron como yo pocas veces he visto trabajar a una fábrica. Todo el día estaban de reuniones, buscaron mil maneras de hacer una quinta moto y eso es de agradecer», remarcó.

El bicampeón del mundo tampoco olvida que tenían «un contrato» y que «siempre» estuvieron «tranquilos con KTM», aunque «tardó más» de lo que les de lo que nos hubiera gustado.. «Nos dieron esa seguridad de decirnos que no sabían dónde iba a ir, pero que una moto iba a tener», indicó Acosta, al que no le pasaba «por la cabeza hacer otro año de Moto2».

«Al acabar como acabé, estaría desmotivado y no tendría un motivo para tener ganas de carreras porque ya mi fase en Moto2, al igual que la de Moto3, se acabó y ahora viene un reto bonito de empezar con una fábrica de MotoGP, de hacerlo bien, de ganar la primera carrera, de intentar luchar por un Mundial», añadió el murciano.

De todos modos, «hubo muchas marcas que preguntaron» por su futuro. «Fue interesante escuchar todo, pero fue la misma respuesta que tuvimos a KTM y a las demás: 'Yo tengo un contrato y quiero correr en KTM. El objetivo real ha sido siempre subirme de naranja o de rojo. Creo que llevo 7 años que no me he bajado de la KTM y creo que es bonito también seguir una historia así y con una moto que está siendo tan competitiva», apuntó.

Además, Pedro Acosta considera que Ducati, la fábrica que domina actualmente la categoría, «tiene muchas motos en pista». «Es bonito también no seguir el mismo río que sigue todo el mundo e intentar hacer algo bonito con una marca que me ha apoyado desde hace tanto», reiteró el de Mazarrón.

"todo fue muy natural en el test de valencia"

Su primer momento con la moto fue en el test de postemporada de Valencia. «Me bajé muy contento de la moto, hacía tiempo que no me había bajado así de contento de una moto. Vi la implicación que tenía la fábrica y lo profesional que puede llegar a ser el equipo», celebró.

«Me fui muy contento de la moto, sobre todo de la gestión que está detrás del equipo, la que hay en la pista, la que hay a nivel técnico cuando te bajas de la moto. Creo que me fui bastante ilusionado de ver que es un proyecto que, no sé si este año o el año que viene, pero que va a funcionar», prosiguió el campeón del mundo de Moto2.

Para este, «la mayor diferencia» con la moto de Moto2 fue que tuvo que «adaptar» su pilotaje, pero que todo fue «muy natural desde el principio» porque, «quitando los dos años» en la segunda categoría, llevaba «cinco subido en una KTM». «El 'ADN' de la moto está ahí», advirtió.

«Me bajé contento porque son sensaciones muy naturales o que a mí me vienen muy naturales. Nos quedamos a 1.2 de la cabeza, que es mucho todavía y no puedo decir que la moto vaya bien porque si lo fuera, estaría el primero, pero para ser un primer día y las pocas cosas que probamos, creo que tuvimos que acabar contentos en general, ya no de la posición, ni del tiempo, pero sí de cómo fue el día. Estoy seguro de que podemos hacer grandes cosas», puntualizó el murciano.

Uno de los aspectos a entender en MotoGP es la en ocasiones compleja electrónica. «Yo salí sin tocar botones ni nada para saber lo que es la moto y entender un poco cómo va el tema de la electrónica y lo que es una MotoGP, como son los neumáticos o los frenos, y a partir de ahí hicimos tandas concentrados en gestionar todo lo que es ser piloto de MotoGP», recalcó.

El objetivo del test era estar «solo centrados en cada cosa por separado» para conseguir que todo llegase de forma «natural para una persona que viene de Moto3 y de Moto2», categorías en las que los pilotos no cuentan «con control de tracción ni tanta potencia».

"ktm va a ser la pesadilla de más de una fábrica"

«No viene natural pulsar un botón mientras estás frenando o pulsar otro cuando estás a punto de frenar. Es difícil de gestionar todo eso, sobre todo en las primeras vueltas y hay veces que te vas a equivocar de botón, pero si todo el día lo hubiera hecho sin tocar nada, llego a Malasia (primer test de pretemporada) de cero», puntualizó el joven piloto de 19 años.

Y ahora, se marcha de 'vacaciones' «con una idea clara de lo que es una MotoGP» y de lo que tendrán que «gestionar más o menos en una vuelta». «Me explicaron muchas cosas y yo ahora puedo ver el mapa de un circuito e imaginarme o hacerme una idea de dónde puedo usar 'x' cosas. Creo que esta preparación fue lo más importante del día, quitando el tiempo y la posición», destacó.

Para Acosta, «está demasiado apretado todo» en la parrilla. «Muchas veces lo he hablado con Augusto (Fernández, que será su compañero en 2024). Él en el 'Q1' hacía el mismo tiempo que el que hacía el tercero en la parrilla, sólo que no pasabas la 'Q1' y ahí vas a quedar, pero tienes el potencial para hacer tercero», detalló.

Acosta tiene claro también que «ahora mismo» no están «en el momento para hablar de si KTM es mejor que Ducati» «Pero KTM va a ser la pesadilla de más de una fábrica. Ya no voy a decir ni el año que viene ni el siguiente, pero espero que dentro de muy poco», auguró el murciano, que también tendrá que afrontar las carreras al Sprint, que son «de una gestión diferente» y que le darán «una idea de lo que va a pasar» en las de los domingos. «La mentalidad para las dos carreras son diferentes, pero me ayudará a entender mucho antes las cosas para la carrera del domingo», manifestó.

Finalmente, preguntado por la comparación con Marc Márquez fue claro. «Marc Márquez es Marc Márquez, yo soy yo, somos dos personas de dos épocas diferentes y creo que no es posible hacer comparaciones ni son cosas lógicas de comparar», zanjó el de Mazarrón.