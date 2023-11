El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) confesó este miércoles que en «temporadas difíciles», como en los dos últimos años, llegó a dudar de sí mismo y preguntarse si no peleó por el título por él «o el coche» y reconoció que no tuvo clara la renovación con la escudería alemana.

«Cuando tienes temporadas difíciles como esta, siempre va a haber momentos en los que estás como: '¿Soy yo, o es el coche? ¿Todavía lo tienes? ¿Se ha estropeado? Es como si estuvieras perdiendo esa magia, esa chispa entre el coche y tú, algo que es extraordinario», reveló el siete veces campeón del mundo en una entrevista a BBC recogida por Europa Press.

Hamilton ya vio en el estreno en Baréin que Mercedes iba «por mal camino». «Yo había pedido ciertos cambios y no se hicieron», lamentó, por lo que después tuvo «grandes conversaciones» con el equipo, porque «nadie sabía exactamente cuál era el problema» ni «cómo solucionarlo».

«Me sentí frustrado en febrero, porque no habían hecho los cambios que yo había pedido. Ha sido una especie de 'zig-zag' tratando de llegar a donde tenemos que estar», analizó el británico sobre la temporada de Mercedes.

Todo lo contrario que Red Bull, equipo que hizo «un trabajo increíble» en 2023. «Tenían un problema de rebote y lo arreglaban esa semana. Mientras que para nosotros, tuvimos que derribar la pared, en términos de aerodinámica. Tuvimos que quitarle una tonelada de carga aerodinámica e intentar añadirla poco a poco. Pero cada vez que lo intentábamos, era peor», recordó.

Sobre su renovación hasta 2025, admitió que en el inicio de temporada no pensó en continuar en el Mundial dos «temporadas jodidamente largas». «Es agotador. Hay mucho brillo y muchos aspectos positivos, pero de ninguna manera es fácil estar en tu mejor nivel, seguir comprometido, seguir entrenando. Es mucha presión. Eres examinado todo el tiempo y estoy en un lugar de mi vida donde no hay manera de que pueda ganar», dijo.

«Si gano una carrera, es como 'oh, es siete veces campeón del mundo, obtuviste 103 victorias'. Si no lo hago bien, son críticas... Sólo puedo perder en este momento. Así que seguramente hubo un período de tiempo en el que me preguntaba si quería pasar por eso», agregó.

Sin embargo, llegó a la conclusión de que «todavía» le «encanta conducir». «Cuando arrancan el coche y tienes a toda esa gente a tu alrededor, el equipo, vas al 'pitlane', todavía entiendo esto. Sonrío igual que el primer día que conduje», expresó.

Finalmente, Hamilton valoró la temporada del neerlandés Max Verstappen, quien se dedicó en 2023 a «relajarse delante», en un curso en el que el británico cree que no ha «sudado nada». «Incluso cuando lo estábamos persiguiendo en Austin, no creo que sudara, fue capaz de controlarlo. Cuando estás en esa posición, el coche llega más lejos, los neumáticos duran más. Estás en un punto óptimo y es increíble», concluyó.