El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que han «perdido» la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial y en la que se ha retirado en la última vuelta, «en el primer 'stint'», ya que fiaron todo a la aparición de un coche de seguridad que no llegó, quedándose «a la deriva».

«No ha sido un final de temporada bueno para mí. Ya desde Las Vegas, estas dos últimas carreras no han salido como esperaba y como me hubiese gustado. La carrera la hemos perdido en el primer stint», señaló en declaraciones a DAZN tras la prueba en Yas Marina.

En este sentido, explicó que con la rueda dura «no» han hecho «el progreso» que esperaban. «La rueda no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada, hemos sufrido mucho con ese neumático. Todo el año, siempre que hemos salido con ruedas duras en el primer 'stint', nos ha ido mal, y hoy nos ha vuelto a pasar», indicó.

«Es algo que con nuestro coche no sé por qué nos pasa, no podemos hacer lo que hacen los demás y hay que analizar por qué, pero, sinceramente, una vez que hemos perdido ahí el primer 'stint', luego ya no había mucho por lo que luchar», añadió.

El madrileño insistió en que toda su estrategia se basaba en la aparición de un coche de seguridad. «Una vez que el primer 'stint' no ha funcionado y estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción de acabar en los puntos era alcanzar un 'safety car'; nos hemos quedado a la deriva un poco a ver si salía ese 'safety car' que nos ayudaba y no ha sido así, está claro que no ha funcionado. Hemos intentado algo que no que no ha pasado, intentaba algo que era básicamente dárselo un poco a la suerte, pero donde ha salido todo mal ha sido en el primer 'stint'», subrayó.

Por último, Sainz reconoció que espera ver las «cosas positivas» de la carrera cuando se le pase la decepción por el abandono de este domingo. «Hay muchas cosas positivas que ahora mismo son difíciles de pensar porque han sido dos carreras muy duras para mí, en las que nada ha salido como me hubiese gustado. Es difícil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y amanezca mañana ya con un poco de mejor humor miraré las cosas positivas, que seguro que las hay», finalizó.