El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) celebró un tercer puesto emocionante este domingo en el Gran Premio de Brasil, donde pensó que «lo tenía controlado» pero terminó sufriendo para imponerse a Sergio Pérez (Red Bull) por milésimas.

«Un poco más tranquilo de lo que se vería desde fuera, seguramente. Tenía que reservar un poco de gasolina y neumáticos. Iba controlando, pensé que 'Checo' iba a estar 10 vueltas detrás mío y después iba a abrir hueco, como abrí con el neumático medio», explicó en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo volvió dejar una carrera para la historia en Interlagos con una resistencia épica al ataque de Sergio Pérez, un Red Bull con más de 20 kilómetros por hora más que su Aston Martin que le llegó a pasar en la penúltima vuelta. «Cuando faltaban cinco vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se juntaba cada vez más, no me salían las cuentas», afirmó.

«Cuando me adelantó a dos vueltas del final dije 'cuarto, es lo que hay, vamos a asegurar'. Me resigné porque me fui por fuera en la seis, pero se fue él un pelín largo en la 1. No sabía ni si faltaba una vuelta o dos. Pasamos rueda con rueda. Parecía que lo tenía más controlado, pero no era así», añadió.

Alonso destacó la importancia de subir el nivel y encontrar la buena puesta a punto en el coche después de dos abandonos, sobre todo mirando a la próxima temporada. «Han sido tres semanas duras, hay que ser sinceros. Llegamos a Austin no preparados del todo, abandonamos. En México éramos superlentos, y otro abandono», dijo.

«Este triplete de carreras, con el cansancio, con la reparación de ayer, el equipo se merecía una alegría. Tercero y quinto, un poco inesperado pero nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene también», terminó.