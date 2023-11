El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró molesto con los «rumores», de gente que «se ríe de cualquier cosa» para ganar «seguidores» en las redes sociales, sobre su posible fichaje por Red Bull, y explicó su ilusión por el Gran Premio de Brasil, donde pueden ser «una sorpresa positiva».

«Me gusta el circuito porque tiene varios tipos de curvas. Me trae buenos recuerdos lógicamente, de los Campeonatos y de buenas carreras que se han visto aquí. El tiempo siempre está cambiante y ofrece posibilidades de ver cosas raras», dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

«Siempre pueden pasar cosas diferentes y esperemos que este fin de semana seamos una sorpresa positiva esta vez», añadió el doble campeón del mundo. Por otro lado, el de Aston Martin, que viene de dos abandonos en las últimas dos semanas, cambió el rostro al ser preguntado por los rumores de una posible salida a Red Bull.

«Todos sois periodistas, gente profesional que lleváis muchos años en la F1 y os habéis ganado vuestro respeto, y así debe ser. Los rumores provienen de personas que no están en esta sala, que sólo están para reírse, y no es divertido cuando juegan con cualquier cosa», dijo.

Alonso confesó que no estaba disfrutando de ese rumor y desmintió esas noticias como «un rumor normal del paddock de gente que intenta reírse de todo y ganar seguidores». «Me encargaré de que haya consecuencias», apuntó sin dar más detalles.

El asturiano tiene contrato con Aston Martin hasta 2024 y desde Red Bull han asegurado en varias ocasiones que Sergio Pérez seguirá también en el equipo como compañero del campeón del mundo Max Verstappen. Alonso quiso centrarse en encontrar la puesta a punto que necesita su coche después de dos abandonos.

«No somos todo lo competitivos que queríamos y todos intentamos llegar a nuestro mejor nivel, que no es el que estamos mostrando ahora. Estamos analizando algunas de las mejoras que hemos traído últimamente. Aquí en Brasil tenemos un formato de sprint y tal vez sea un fin de semana más tradicional para nosotros, sin experimentar tanto como los dos últimos», afirmó.

«Obviamente no estamos contentos. No deberíamos estar contentos, pero no podemos ser demasiado dramáticos con la situación cuando esta campaña de 2023 ha sido una supertemporada para nosotros. Estos coches son muy complejos. Son una combinación de cosas. Una es la puesta a punto, que tiene que optimizarse para cada circuito. Luego, en la clasificación, el ritmo es extremadamente importante con la parrilla tan apretada como está en este momento», añadió.