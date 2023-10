El Gran Premio de México, vigésima prueba puntuable del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, alberga este fin de semana la enésima oportunidad para el piloto local Sergio Pérez de recuperar el alto nivel y agarrararse con fuerza a un subcampeonato que amenaza el británico Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que también será una nueva oportunidad para unos McLaren al alza que siguen empeñados en ser la sensación del final de curso.

Como viene siendo habitual, el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso la pasada semana en el GP de Estados Unidos, con una exhibición en ritmo y estrategia, logrando la decimoquinta victoria del Mundial y la número 50 en su carrera. Sin embargo, con los dos Mundiales adjudicados para los 'energéticos', la principal preocupación del equipo austriaco es que 'Checo' mantenga el subcampeonato.

Un objetivo que no responde tanto a lo deportivo como sí al prestigio de la escudería, ya que no hacer doblete en la clasificación final sería un varapalo para un piloto mexicano con dudas sobre su futuro en Red Bull. Y el margen se estrecha, con solo cuatro carreras restantes. En Austin, como en los tres GP previos, Pérez no se subió al podio, en un último tercio de temporada desesperante y por debajo de lo esperado, sin poder evitar la comparación con el neerlandés.

Aunque este fin de semana contará con el apoyo de todas las gradas mexicanas, donde podría enlazar su tercer podio consecutivo, aspirando a ganar por primera vez en 'su' casa. En 2022, Verstappen se hizo con la pole y el triunfo, escudado por un Hamilton que ahora llega a la recta final con opciones de hacerse con la 'plata' en el Mundial.

El británico, descalificado en Austin por modificaciones en el suelo de su monoplaza, posee 201 puntos en la clasificación, 39 menos que Pérez (240), y llega a un circuito en el que suma cinco podios y dos triunfos en 2016 y 2019. Ya más lejos y casi sin opciones, con 183 unidades, está el español Fernando Alonso (Aston Martin), que tuvo que abandonar en el GP de Estados Unidos por un problema en la suspensión cuando aspiraba a ser octavo.

El bicampeón del mundo ya solo espera que el 2023 se esfume, después de ver como el bajón de los bólidos verdes, sumado al crecimiento de sus potenciales oponentes, ha hecho que las altas expectativas se desvanecieran con el paso del tiempo. Su historia con el trazado mexicano tampoco invita a ser optimista para este fin de semana, ya que su mejor puesto es un noveno puesto en 2021, solo puntuando en dos de los seis GP disputados en México.

A priori, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez -nunca se ha subido al podio- tampoco es sinónimo de buenas noticias para un Carlos Sainz (Ferrari) que volvió a subirse al podio en Austin, aunque no presencialmente, por la descalificación de Hamilton. El madrileño, al contrario de un Leclerc que también fue sancionado en Austin, está atravesando un buen momento en la recta final, con tres cajones en las últimas cinco carreras. Además, desde que fichara por Ferrari ha acabado entre los tres primeros en 16 ocasiones, una más que el monegasco.

Italianos y alemanes deberán estar a la altura de unos McLaren, que ya han desbancado a Aston Martin como cuartos en el Mundial de Constructores, que son la sensación del final de curso y están empeñados en dar guerra en la parte alta. Pese a que el australiano Oscar Piastri tuvo que abandonar en Austin, Lando Norris volvió a subirse al podio, el cuarto consecutivo, por lo que en México podría conseguir el quinto, algo que los de Woking no consiguen desde 2011.

--horario gran premio de méxico 2023:

-Viernes 27 de octubre.

Entrenamientos Libres 120.30.

-Sábado 28.

Entrenamientos libres 200.00.

Entrenamientos libres 319.30.

Calificación 23.00.

-Domingo 29.

Carrera 21.00.