Joan Mir avisa sobre la posible suspensión del Gran Premio de Australia

Joan Mir (Honda RC 213 V), vigésimo segundo en el actual Mundial de Moto GP, ha afirmado en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Australia que «si pinta tan mal el domingo» debido a las condiciones meteorológicas «realmente no se podrá correr».

Mir se expresó en esos términos tras conocer el previsible cambio en las condiciones a partir del domingo y en ese sentido dijo que «lo mismo dejas una moto que te gusta el viernes para la carrera del sábado y para el cronometrado, pero luego hay mucho más viento y lo cambia todo».

«Lo que está claro es que si pinta tan mal el domingo, que saltan todas las alarmas con vientos de 80, 60 km/h., pues si es realmente así, no se podrá correr, yo creo que eso es evidente. Es importante en estas carreras, en las que no se sabe bien qué es lo que va a pasar, estar por ahí delante, pues pueden cancelar una sesión y... hay que estar por ahí y adaptarse rápido. Anticiparse un poquito», remarcó Joan Mir, doble campeón mundial en 2017 (Moto3) y 2020 (MotoGP).

En cuanto al trazado australiano, destacó que «ésta pista es una de esas especiales, porque no es una pista en la que se frena mucho, en donde es importante dejar correr bien la moto». «Si sigues a alguien puedes encontrar una ventaja en cuanto a rebufo, y creo que podemos hacerlo bien, aquí siempre hemos ido bien, sin excepciones», indicó. «El año pasado hubo un problema con el neumático, con la presión, pero íbamos rápido y por eso tengo ganas de hacer un buen fin de semana, para ver si podemos cuadrar esa mala suerte que hemos tenido en las últimas carreras, que yo creo que ha sido más que evidente, y podemos irnos de aquí con un buen sabor de boca hacia donde nos tengamos que ir», continuó Mir.

El piloto de Honda fue contundente al afirmar que no sabe quién será su compañero la próxima temporada «no, no lo sé», y dijo no tener preferencias: «El piloto con el que realmente me hacía ilusión compartir el box era Marc, porque te mides con el mejor, en teoría en su casa, etcétera, pero es que más allá de esto me da igual quién venga, me da igual, la cuestión es que está claro que un piloto con experiencia me puede beneficiar y eso es una realidad».

«Por este motivo digo lo que digo, porque puede traer información de fuera que igual alguna moto que haya llevado nos pueda hacer ver las cosas con otra perspectiva, o un piloto que venga de una moto que funcione mejor que la nuestra pues ayuda, pero yo no sé decir un piloto en concreto, no tengo una ilusión especial por compartir con nadie», reconoció.

Joan Mir rubricó la importancia de que un piloto de otra marca sea escuchado: «Pasó este año cuando llegué, porque tú das unas indicaciones de hacia dónde quieres ir e igual llega otro piloto que da unas indicaciones diferentes».

«Si es así y lo pruebas y realmente es mejor, por ejemplo el tema de la posición del piloto o el de algo que hayan probado en otros sitios, si ha funcionado y lo pueda transmitir, pues ayuda muchísimo», recalcó Mir.