El piloto español Marc Márquez ha reconocido que «no» ha estado «bien» en los «últimos dos o tres meses» y que fue el martes cuando tomó la decisión de abandonar el Repsol Honda la próxima temporada para fichar por el Gresini Racing, algo que hace para «volver a sentir las mariposas en el estómago» en un circuito.

«Buscaba justificaciones a lo que realmente me ha hecho dar este paso, que es volver a divertirme encima de una moto. Tenía que hacer algo rápido, llevo cuatro años muy duros y estoy perdiendo la ilusión. Sigo con incertidumbre pese a haber tomado la decisión, pero necesito volver a sonreír debajo del casco. Un año más como el que he pasado podía terminar de hundirme», señaló en una entrevista con la periodista Izaskun Ruiz en DAZN.

Además, el de Cervera explicó las razones de su decisión. «Tenía que hacer algo rápido, llevo cuatro años muy duros y estoy perdiendo la ilusión», dijo. «Tomé la decisión el martes por la noche, después del Gran Premio de Japón, hubo muchas reuniones ese fin de semana. Estos últimos dos o tres meses no he estado bien, cada día cambiaba de opinión, me costaba mucho dejar a los míos. Al final es mi zona de confort y salir de ahí me daba mucho respeto», añadió.

En este sentido, reconoció que su excompañero en el Repsol Honda Dani Pedrosa ha sido una de las personas clave para decidirse a dar el salto. «Llamé a Pedrosa porque llevó muchos años la Honda, tuvo una carrera peculiar y necesitaba consejo de piloto a piloto. Siempre he tenido una relación buena con él y me ayudó», indicó.

Por otra parte, el octocampeón explicó quién le acompañará al Gresini Racing. «Me llevo a Javi Ortiz, es el único que me he podido llevar. Tengo un año de contrato y algo que no me puedo permitir es destruir a Honda llevándome a todo el mundo y hacer lo mismo en Gresini. Obviamente me he querido llevar a Santi, pero Ducati decide y no estoy en una posición de fuerza ahora mismo. Dicen que quien no se adapta muere, y a mí me toca adaptarme», subrayó.

En otro orden de cosas, desveló que Gresini ha cedido a sus exigencias en cuanto a la duración del contrato. «Firmar solo un año es para no tener ningún compromiso y decidir qué es lo que quiero hacer con mi carrera deportiva. Gresini me lo respetó», expuso.

Por último, Márquez se mostró convencido de que este es el movimiento necesario para volver a disfrutar sobre la moto. «Aunque sea un equipo sin las últimas piezas, es familiar. Es lo que necesito es volver a sentir las mariposas en el estómago por venir a un circuito», concluyó.