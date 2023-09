El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su objetivo este domingo en la carrera del Gran Premio de Singapur, en la que saldrá séptimo, es «quedar por delante» del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que parte quinto.

«Esto es como el Tour de Francia, son 22 carreras, no solo una, estamos haciéndolo bien todo el año. Tenemos a Hamilton justo delante en parrilla y justo detrás en el campeonato, así que el objetivo es cubrir a Hamilton y quedar delante de él; si quedamos detrás, espero que no perdamos muchos puntos», señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre la jornada del sábado, el asturiano confesó que habían «sufrido». «En la FP3 no estábamos cómodos, hicimos algún cambio en el coche para la crono, y todo mejoró. Estoy muy contento con la vuelta. Acabo de ver al ingeniero y le he dicho 'si me dejas aquí toda la noche dando vueltas, creo que no la vuelvo a repetir'. La posición es la que es, hay que aceptarla, no estamos tan fuertes como otros equipos. Estoy muy contento y con ganas de empezar mañana, a ver qué podemos sacar», subrayó.

Por último, Alonso habló de la eliminación en Q2 de los Red Bull, que cree que serán un problema en carrera. «Con Red Bull, parece que no vamos a ser nosotros los que vamos a pescar, después de estar todo el año justo detrás de ellos. En la carrera que fallan, nosotros no estamos ahí para aprovecharlo; lo dijimos muchas veces, que había que estar ahí», finalizó.