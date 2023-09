El Mundial de MotoGP está pendiente del futuro de Marc Márquez, cuya continuidad en el equipo Repsol Honda está en duda a pesar de tener un año más de contrato. El propio piloto ha confesado estar «cansado» y «pensativo» tras los test realizados de cara la próxima temporada, pero Joan Mir ha dejado una pista sobre el futuro del multicampeón mundial emulando a Gerard Piqué.

Joan Mir ha publicado una imagen en Instagram en la que aparece junto a Marc Márquez y con la frase 'se queda' rememorando el mensaje que lanzó Gerard Piqué ante los rumores de traspaso de Neymar al PSG. El mallorquín ha hecho un guiño a los aficionados al estilo del que realizó el exjugador azulgrana, aunque en su caso su compañero acabó haciendo las maletas para viajar a París.

Mientras, Marc Márquez ha reconocido en Madrid que aún alberga ciertas dudas sobre futuro. «Repaso todo lo que ha sucedido en pista, sobre todo cómo poder mejorar después del test y qué dirección hay que tomar para mejorar el proyecto y ese es el repaso que hicimos con los ingenieros japoneses y con Honda, porque el nuevo prototipo de 2024 no funcionó como se esperaba y, en realidad, en la práctica, fue un poco peor, pero es una moto nueva en la que se tiene que seguir investigando», explicó Marc Márquez en la mesa redonda convocada por Estrella Galicia 0'0.

No obstante, el piloto ocho veces campeón del mundo de motociclismo reconoció: «No estoy decepcionado porque era un poquito lo que ya esperábamos, ha habido caras nuevas en el taller, pero han empezado hace poco y no han tenido tiempo de poner cosas diferentes en pista».

«Cuando hay situaciones críticas, cualquiera busca soluciones y hay Plan A, Plan B y Plan C, tengo estos tres planes, que me los quedo para mí y tengo que pensarlo para mí, pero mi compromiso a día de hoy es que tengo contrato con Honda y mi compromiso es máximo, ya que esta marca me ha dado mucho y sigo intentando buscar solución para este proyecto», recalcó Marc Márquez, que insistió: «Mi compromiso sigue siendo máximo y sigo creyendo en el proyecto».

El equipo oficial de Honda anunció para hoy una nota oficial del equipo, pero Marc Márquez se anticipó a aclarar: «No sabía que había nada de este comunicado, pero ya te digo yo que sólo mi círculo más íntimo sabe mis pensamientos. Quizá no haya qué anunciar».

Y Marc Márquez aseguró que todo es una cuestión «mental» suya, de ninguno más. «Siempre me he guiado por instinto, por decisiones propias y no se tienen que tomar en caliente, la decisión va a ser mía mental. Mentalmente, uno tiene que estar convencido de lo que escoge para triunfar y si no es así, mal vamos, pero estoy convencido de que estoy en el mejor sitio para triunfar en el futuro; día a día evaluaremos cada situación para estar convencidos antes de empezar».

Ante la posibilidad de una retirada antes de tiempo, Marc Márquez dijo, entre sonrisas que «ese es el Plan D. No, no, no«. «Eso no me lo planteo porque me siento motivado, con muchas ganas, con nivel y bien físicamente, ni siquiera me lo llegué a plantear cuando estaba mal físicamente, porque estaba sufriendo y no disfrutaba, pero ahora me encuentro bien aunque los resultados no lleguen. Disfruto de mi pasión, que es el motociclismo», ha apuntado.