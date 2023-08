Joan Mir está con las «pilas cargadas » y con «ganas de dar la vuelta a la situación»

El mallorquín Joan Mir (Honda RC 213 V) afirmó que llega al Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone, «con las pilas cargadas» y también «con ganas de dar la vuelta a la situación».

Sobre su situación Joan Mir aclaró que «lo que hay que contar es que hubo una lesión de la que había una serie de molestias y con el parón que hubo por en medio y la situación en la que estábamos, se decidió poner las cosas en su sitio, pero ahora estamos aquí con las pilas cargadas y con ganas de darle la vuelta a la situación. Esto es lo que hay que ver».

Mir fue contundente al asegurar que no ha cogido ningún miedo, aunque reconoció que «lo que pasa es que está claro que es una situación en la que cuando no te salen las cosas te desmotivas y lo que estoy es desmotivado, o estaba desmotivado, pero es una situación que yo creo que es normal pues estás acostumbrado a tener buenos resultados y, de repente, te encuentras con un muro en el que no te paras de caer».

«Todo deportista de élite se alimenta de los resultados, de las cosas buenas de este deporte, que son las victorias, los buenos momentos, y llevo un tiempo absorbiendo sólo lo malo, las caídas, las lesiones, la moto y todas estas cosas que he sufrido, por eso necesito un poco de la otra parte, pero este rumor de que tengo miedo..., si tuviera miedo no estaría aquí», asegura taxativo Joan Mir.

Comparando su situación con Alex Rins, que dejará Honda al final de la temporada para irse al equipo oficial de Yamaha recordó que «estas situaciones ponen al límite a cualquier deportista, esto es así, pero yo tampoco veo la situación porque Rins haya decidido irse».

«Él se ha roto la tibia y el peroné y está lesionado, pero no ha decidido irse por eso. Ha ganado una carrera, le ha llegado una oferta buena, no tenía todo cerrado, y la verdad es que se pueden ver todas las cosas de muy diferentes maneras, yo no lo veo tan negro como lo están pintando, lo veo un poco diferente en lo que a la situación de Rins se refiere», afirma Mir, quien aclara que, en el caso de Rins «hay otros motivos».