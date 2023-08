El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó este jueves que durante el parón veraniego ha «pensado mucho» y apuntó que el «enfoque» inicial de su equipo para la temporada fue equivocado, con lo que tendrán que ser «más realistas» de cara a una segunda mitad que tiene que servir para preparar el 2024.

«El parón veraniego llegó en el momento adecuado. Tenía el cuerpo destruido y necesitaba tiempo para recuperar las pilas. Pude disfrutar y entrenar y afrontar la segunda mitad de la temporada tratando de construir la confianza que perdimos en las últimas carreras», dijo en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Gran Bretaña.

El de Cervera se refirió a la carrera en Assen y al trabajo de Honda para el regreso del Mundial en Silverstone. «En Assen después de la carera al sprint decidí parar y los médicos me lo recomendaron. La costilla que pensaron que era una fisura, al final era una fractura real. Tuve que reconstruir todo esto durante el parón. El tobillo derecho y la pierna derecha aún no están funcionando pero aquí en Silverstone trataremos de recuperar el ritmo y arrancar de la manera adecuada», afirmó.

«Honda está trabajando muy duro. Han probado con Bradl en Misano y en Jerez y se ha decidido que parta con la misma moto que en Assen. Luego tenemos unas pequeñas mejoras en electrónica para decir si es mejor o no, y tenemos un nuevo paquete aerodinámico que de momento no lo vamos a homologar. Tenemos mucho trabajo que hacer y estoy aquí para trabajar con ellos y abonar el terreno para el futuro», añadió.

Por otro lado, Márquez fue preguntado por su futuro y el piloto del Repsol Honda expuso las reflexiones que hizo durante el verano. «Durante las vacaciones he pensado mucho. Mi conclusión es que nuestro enfoque con respecto a la primera parte de la temporada no era el correcto. Lo enfocamos para luchar por el título y ganar carreras y no estábamos preparados», afirmó.

«Esta segunda parte la tenemos que enfocar de manera conjunta de un modo distinto, hay que ser más realista con respecto a nuestro desempeño actual y trabajar para mejorar el proyecto, todo en conjunto. De cara al año que viene tengo un contrato con Honda y el objetivo es tratar de seguir mejorando la moto. Si quieres rendir en 2024 tienes que empezar a trabajar en 2023 y en 2024 tenemos que ser capaces de encontrar algo mejor para luchar por el título. Ese es el objetivo», añadió.

Además, el ocho veces campeón del mundo recordó que está en el momento más difícil de su carrera, pero bien rodeado. «Ya hecho dicho que estoy en el momento más difícil de mi carrera. La lesión fue algo físico, pero ahora estamos hablando de una situación mental. Es un momento difícil. A nivel personal estoy bien, con buen ambiente, con los entrenos, enamorado. Todo esto compensa y ayuda, con mi equipo también que me ha seguido durante todos estos años», confesó.

Márquez se refirió también a Silverstone y al progreso de las fábricas europeas. «Es este tipo de trazado que un año puede ser tu favorito y el año siguiente puede ser tu pesadilla, dependiendo del tiempo. Se trata de un trazado muy completo, distintos tipos de curvas, estilos de pilotaje, me gusta», comentó.

«Las fábricas europeas son un poco más agresivas. La pandemia no ha ayudado. En Honda, los técnico vivieron en Andorra mucho tiempo, había problemas de comunicación, no es lo mismo estar en la fábrica. Tiene un potencial grande, legado histórico, Honda es la mejor fábrica, le coloca en posición de cambiar la situación», zanjó.