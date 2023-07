El piloto español de Moto2 Pedro Acosta (Kalex) afronta la segunda parte del Campeonato del Mundo de Motociclismo mucho «más preparado» que el año pasado, en el que terminó en quinta posición en tras una difícil campaña de debut en la que fue de menos a más.

«Va a ser una parte dura porque serán carreras muy seguidas donde no lesionarse jugará un papel clave en el campeonato. Creo que vamos más preparados de lo que fuimos el año pasado y, aunque creo que no lo hicimos mal del todo, faltó algo. Al final, es un campeonato muy largo y cuando llegue el momento de apretar lo haremos», declaró Acosta en una entrevista a su equipo, el Red Bull KTM Ajo Motorsport, facilitada este miércoles.

El murciano, campeón de Moto3 en 2021, llegó al Mundial siendo muy joven y en estos años ha mejorado su «forma de competir, mentalidad» y pese a ser el mejor 'rookie' de la categoría de 2022, ahora ha mejorado «en todo». «Cometer errores el año pasado nos ha venido bastante bien Y ya tenemos más experiencia, sabemos cómo no cometerlos. Esta situación nos está viniendo bastante bien en las carreras que llevamos, y en las que tenemos en los próximos meses», valoró.

Este año tenía «pocas expectativas» y se ha centrado en «no cometer errores» e ir «de menos a más», mejorar en clasificación y «leyendo» las carreras. «La mentalidad de ir a por cuantos más puntos se puedan conseguir cada fin de semana nos está viniendo bien. Quedan muchos momentos en los que podemos cometer errores, aunque tenemos margen para solucionarlos de aquí a un tiempo, entonces, si hay que apretar, ahora es el momento», explicó.

El de Mazarrón marcha segundo en el campeonato tras el italiano Tony Arbolino (Kalex), pero no se esperaba un inicio «ni mejor ni peor», ya que «lo importante» es que están siendo «competitivos». «Cada domingo luchamos por el podio o incluso la victoria, eso es con lo que más contento me he ido a las vacaciones», argumentó.

A Acosta, al que le gustaría ser «un poco» más peligroso en agua y ser «más explosivo» clasificando, reconoce haber tenido un inicio «intenso», por lo que va a utilizar el parón veraniego para descansar y pulir detalles. «Nos tomaremos un par de días para descansar. Tendremos que entrenar muy duro tanto con el equipo como yo en casa para pulir los detalles que nos faltan. El trabajo seguro que será de ayuda para las próximas carreras», concluyó.