El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) confesó que vive «el momento más difícil» de su carrera después de una nueva caída este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de Países Bajos, donde fue decimoséptimo igual que en la parrilla.

«Este es el momento más difícil de mi carrera, quitando la lesión. Lo dije ayer y lo repito hoy, en estos momentos no tiras de motivación, si no de constancia, rutina y fuerza de voluntad. Hay que intentar llegar a Silverstone como llegué en Portimao», dijo.

«Respecto a la caída, llueve sobre mojado. He tenido mil veces esta situación, pero esta vez cuando he mirado atrás para no molestar a otros pilotos, Enea ha cerrado gas y no lo he visto. Ya he ido a verle y todo está bien», añadió en declaraciones a su equipo, después de otro sábado complicado.

El de Cervera sufrió un choque con el italiano Enea Bastianini (Ducati) y tuvo que tirar con las «malas sensaciones» con moto y físico. «Este fin de semana corro para mí. Yendo medio segundo más lento como hoy, los problemas son los mismos, aunque con menos riesgo. Las malas sensaciones con la moto y con el físico no me permite pilotar como quiero», afirmó.

«Ha sido un día tranquilo, sin empujar más de lo necesario. Hoy he elegido la opción blanda porque es la que me da mejores sensaciones y ha sido mi decisión. He salido bien pero cuando he visto que me han pasado, me he quedado en un grupo en el que me he visto cómodo, me he quedado detrás de ellos, sin buscar follón. Había que acabar la carrera», añadió.