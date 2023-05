El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró satisfecho por la manera de pilotar y disfrutar este domingo en el Gran Premio de Francia, un regreso tras lesión que no tuvo la recompensa del podio por el que luchaba por una caída a dos vueltas del final, pero que no le impidió salir «muy contento».

«Estoy muy contento con la carrera de hoy; he podido pilotar como hace mucho tiempo que no lo hacía y he disfrutado de verdad encima de la moto. Por desgracia, el resultado final no es el que queríamos, pero me he pasado toda la carrera luchando y al límite», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera peleó de nuevo con los mejores pero no pudo terminar la carrera en Le Mans con esa caída cuando iba segundo. «Hemos tenido un fin de semana muy ajetreado, con mucho trabajo, y un podio habría sido una gran recompensa, especialmente para mi equipo que ha seguido trabajando al máximo. Todavía tenemos que avanzar un poco más para luchar así cada fin de semana», apuntó.

«En cuanto a la caída, ha sido en la curva 7, pero ha empezado en la curva 6, cuando me he sacudido mucho y no he llegado con la trazada perfecta. Creo que hoy hemos hecho una auténtica carrera de MotoGP; ha sido un gran espectáculo para todos los aficionados que han venido este fin de semana», terminó.