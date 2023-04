El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que tenía ritmo para estar «más adelante» en la sesión de calificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en la que fue quinto, y ha reconocido que han «cambiado bastante el coche» y espera que eso pueda ayudarles en próximas carreras.

«Me da un poco de rabia porque he ido muy rápido toda la 'qualy' y ha habido un poco de confusión con el 'out lap' y la vuelta de preparación que estábamos haciendo para los neumáticos. Creíamos que había dos o tres coches en una vuelta rápida, les he dejado pasar y ahí se me han enfriado las ruedas y he perdido dos décimas en la curva 1», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el madrileño considera que podía haber terminado más alto este sábado en Melbourne. «Quizás nos podrían haber ayudado para hacer un 'Top 3', pero mirando el lado positivo he ido muy rápido todo el fin de semana hasta ahora. Estoy un poco más cómodo con el coche, vamos progresando y lo importante es que había ritmo para estar más adelante», subrayó.

En otro orden de cosas, desveló que han «cambiado bastante el coche». «Hemos probado muchas cosas y lo hemos, no diría puesto patas arriba, pero lo hemos cambiado bastante. Es una pena que en 'qualy' no haya pegado porque me sentía más cómodo, y parece que hemos dado un paso atrás con respecto a Yeda, porque en lugar de estar segundos y quintos estamos quintos y séptimos, pero mi sensación es que ojalá mañana podamos ir un poco más rápido», manifestó.

«Mañana será difícil adelantar, pero hemos cambiado el coche para ir más rápido mañana, a ver si funciona o es sólo un espejismo. Yo voy un pelín más contento, más cómodo y eso está ayudando», prosiguió el piloto de la 'Scuderia'.

Por último, valoró el hecho de que tanto el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) como él vayan a poder pelear por el podio. «No hay que malacostumbrarse. En las últimas carreras Fernando y yo hemos estado segundo, tercero y cuarto todo el rato y es divertido verlo. A ver si mañana puedo salir bien, fuerte y podemos luchar los dos por otro podio», concluyó.