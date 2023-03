El piloto australiano Jack Miller (KTM) abogó por sancionar «cuando te has equivocado» durante una carrera y que lo hay que hacer es ser «congruentes» en los castigos, aunque opinó que «se están 'cebando'» con el español Marc Márquez (Repsol Honda) por lo sucedido en el Gran Premio de Portugal.

«Cuando llevas cuatro meses sin montarte en la moto todo el mundo quiere demostrar cosas y habrá quien se ponga más agresivo y vaya apretando al máximo. Desgraciadamente pueden ocurrir accidentes en el deporte y cuando te has equivocado debe haber una consecuencia», declaró Miller en rueda de prensa previa del Gran Premio de Argentina.

El oceánico cree que «hay que buscar la congruencia». «El año pasado ya hubo grandes caídas, pero como es Marc Márquez todo el mundo saca el cuchillo. No estoy tratando de defenderle, cometió un error y lo sabe, pero se están 'cebando demasiado' y al final es una competición», remarcó.

«Hay una línea, pero hay que saber donde está porque siempre se va moviendo. Los comisarios están tratando de hacer lo posible para ser congruentes y nosotros como deportistas tenemos que hacer lo mejor posible de mejorar el deporte e instaurar normas congruentes», añadió.

En este sentido, Miller dejó claro que hay que instaurar «una norma para la acción que sea y punto». «Si se te bloquea (la rueda) y te has llevado a alguien por delante y arruinado su carrera, se te impone una», sentenció el de KTM, que no está «de acuerdo con prohibir a alguien que no corra cuatro carreras».