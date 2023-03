El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) se mostró «cansado» de Marc Márquez y una nueva caída con el de Repsol Honda involucrado este domingo en el Gran Premio de Portugal, por lo que pidió medidas a la comisión de carrera y afirmó que prefiere tenerle delante para no ser golpeado.

«Es un poco lo mismo de siempre. La verdad es que ha sido un buen impacto. Ya en la segunda vuelta me he roto el dedo gordo del pie con ese impacto. Pensaba incluso que me había roto la pierna, sinceramente, creo que hemos llegado a un punto en el que hay que mejorar algo porque no puede ser que en cada carrera pase la misma historia», explicó el piloto español en declaraciones a DAZN, recogidas por Europa Press.

Martín fue el primero en topar con Márquez cuando el de Cervera sufrió un bloqueo de frenos y no pudo esquivar ni a él ni a un Miguel Oliveira (Aprilia) que tiró al suelo. «A raíz de ahí he intentado remontar, he dado cuatro o cinco vueltas con mucho dolor, he intentado calmarme, hacer unas vueltas para que pasase el dolor y luego he empezado a entrar en ritmo», dijo.

«He podido hacer 38 alto, respecto a Pecco durante toda la carrera he perdido un segundo desde el impacto, o sea que al final el ritmo hubiese sido para el podio, fácil. Pero luego ya he visto que tenía al cuarto muy cerca y quedaban seis vueltas, he intentado recuperar y nada, al final, pues una caída», añadió.

Martín apuntó que no recibió la disculpa de Márquez. «No, tampoco lo esperaba. Al final salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no voy a recibir un golpe. No te voy a decir que voy a utilizar las mismas armas, porque no es lo lógico, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos... Espero que no lo vuelva a hacer», añadió.

«El dedo del pie lo tengo roto y quizás un esguince en el tobillo. De momento no me han dicho nada para Argentina. Es una pena, espero que dirección de carrera sobre todo haga algo, no sé si es conmigo, o qué pasa, pero ya me pasó hace dos años con él. La primera vez me tiró, ahora me vuelve a tirar, la primera vuelta también he tenido que levantar la moto. Estoy cansado ya de esto, así que espero que se haga algo y se solucione este tema», terminó.