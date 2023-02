El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este martes que trabajó durante todo el invierno la parte física para intentar llegar a la primera carrera del campeonato en Portugal al 100%, al mismo tiempo que aseguró que tiene que afrontar la temporada «con el objetivo de luchar por un título» y aseguró estar «ilusionado» con la primera toma de contacto en el test oficial de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang.

«Somos el Repsol Honda Team, soy Marc Márquez. Tenemos que afrontar la pretemporada y la temporada con el objetivo de luchar por un título. Luego durante las carreras iremos viendo y seremos realistas de donde estamos, pero de momento tenemos que intentar luchar y estar preparados lo mejor posible, pensando en quien va mas rápido y estar cerca del más rápido, este es el objetivo número uno. Queda un test en Portimao y aún hay margen de mejora», señaló el piloto en declaraciones a los medios durante la gala del centenario del la RFME.

Aun así, el de Cervera prefirió ser precavido, aunque mucha gente le ponga entre los favoritos. «Evidentemente mucha gente me pone entre los favoritos por mi palmarés, pero si tu analizas los dos últimos años y como terminó el último año, pues no estoy entre los favoritos. Pero mi objetivo es el mismo de cada año. Tengo que luchar por los puestos de delante y luego ya veremos si es posible o no», subrayó.

En este sentido, explicó que trabajó todo el invierno la parte física y que espera llegar a la primera carrera al «100%». «Dije que teníamos que mejorar en dos aspectos, primero en la parte física y después en la moto para intentar luchar por el Mundial, ya no digo ganar. Este invierno el físico lo he estado trabajando muchísimo. Lo he estado intentando cuidar y mimar para evolucionar y aún nos queda mes y medio para la primera carrera, que es donde quiero estar al 100% físicamente», añadió.

Sobre el trabajo de Repsol Honda, el catalán se mostró «ilusionado» y destacó el «cambio estructural» y la «reacción» de su equipo. «Ha habido un cambio estructural dentro de HRC. Primero se tiene que hacer el cambio y luego los frutos son más a largo plazo, pero hay reacción, hay cambios. Estoy ilusionado, estoy confiado con Honda, con los cambios que se están haciendo y con las pruebas que hemos hecho. Ha habido pasitos, sí, que aún estamos lejos, también, pero estamos más cerca que hace cuatro meses», expresó.