El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que se encuentra «mucho mejor» y que su prioridad esta pretemporada era «estar físicamente bien» después de sus numerosas operaciones y su reaparición el pasado curso, y se ha mostrado satisfecho con la primera toma de contacto en el test oficial de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang.

«Estar bien físicamente era lo más importante para mí en este test de Malasia. Me he encontrado mucho mejor y he podido hacer un invierno normal. Hemos trabajado de una manera muy específica para mejorar mis sensaciones en el brazo y lo hemos conseguido», señaló en una entrevista con los medios oficiales de su equipo.

Aun así, el de Cervera es «exigente» y quiere «aún quiero más». «He podido completar tres días de test aquí de una forma buena y aún tenemos un mes para el Gran Premio de Portugal, que es ahí donde quiero estar al cien por cien y empezar de la mejor manera», subrayó.

Sobre el trabajo de Repsol Honda, explicó que trabajó todo el invierno y que el equipo «se ha organizado muy bien». «Cuando tienes cuatro motos, no es fácil en tres días probarlo todo bien y tomar las direcciones correctas, pero creo que lo hemos conseguido. Hemos trabajado bien y hemos analizado todos los nuevos componentes que han traído», indicó sobre el test del viernes al domingo en Sepang.

«Tenemos un nuevo director técnico, Ken Kawauchi, que viene de Suzuki, y ha traído un concepto e ideas nuevos. Los ingenieros han recogido mucha información y ahora veremos si para el test de Portimao pueden traer algo nuevo y algunas nuevas ideas que nos ayuden a ser más rápidos, que es en lo que consiste este deporte», prosiguió.

Por último, el octocampeón del mundo señaló que no ha coincidido ninguna vez en pista con su compañero Joan Mir, pero confía en su «talento». «Con Joan no hemos coincidido ninguna vez en pista. No sé cómo va, pero por lo que he visto en telemetría comparando para ver cómo está y cómo está pilotando, ves que es un piloto con talento y rápido. Es campeón del mundo de MotoGP, así que será un rival y compañero de equipo duro, pero esto es bonito también porque hace crecer el nivel dentro del box», finalizó.